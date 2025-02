90 anos de história e resistência: bloco Acadêmicos do Luizinho homenageia Clube Gaúcho de Caxias neste Carnaval

Acadêmicos do Luizinho presta homenagem ao Clube Gaúcho e à Escola de Samba Protegidos da Princesa. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Bloco Acadêmicos do Luizinho abre a programação de Carnaval em Caxias do Sul neste sábado (22), em frente ao Bar do Luizinho, no bairro Santa Lúcia. Neste ano, a temática presta uma homenagem aos 90 anos do Clube Gaúcho e à Escola de Samba Protegidos da Princesa.

Fundado em 23 de junho de 1934, o clube, inicialmente, era focado apenas no futebol, mas foi responsável também pela promoção de bailes, festas, quermesses, cursos e diversos outros eventos. O propósito era, na época, de fortalecer os vínculos da população negra e combater a segregação, o racismo e a discriminação.

A agremiação Protegidos da Princesa surgiu a partir da extinção das atividades esportivas do Clube. Na década de 1960, o bloco carnavalesco Os Protegidos da Princesa desfilou pelas ruas da cidade, conquistando o campeonato por nove carnavais seguidos, de 1961 a 1969. Mais recentemente, a Protegidos da Princesa também foi campeã nos carnavais de 2005, 2009, 2011 e 2013.

A inspiração para a homenagem veio dos próprios frequentadores do Bar do Luizinho, que segundo Leonardo Santos, sócio-proprietário do empreendimento, são integrantes e participam das atividades do Clube Gaúcho.

— Coincidentemente, nesse ano o clube completa 90 anos, então ficou perfeito para fazer essa homenagem. O Clube está passando por uma reestruturação. A gente sente que as atividades diminuíram, comparado ao que era antes. Essa homenagem também chama a atenção para que haja essa reestruturação, que está acontecendo, mas acredito que possa ser um combustível — destaca Santos.

Além das cores verde e rosa nos abadás, de copos e decoração, que remetem às cores da bandeira da Protegidos da Princesa, a festa vai contar com apresentação do grupo Samba Show Protegidos da Princesa, formado por ex-integrantes da bateria da escola de samba, às 17h.

— Eles vão fazer essa apresentação e vão cantar os enredos mais marcantes, que o pessoal conhece mais e os que fizeram mais história — antecipa Santos.

Retomada da Escola Protegidos da Princesa

Para o presidente do Clube Gaúcho, Cleberton Ribeiro, a homenagem representa o momento de reconstrução da memória da entidade.

— O pessoal cobra muito a volta da escola de samba, porque se identifica com o Carnaval. O clube tem muita história para contar e a gente quer que apareçam mais personagens dessa história. Essa homenagem veio em boa hora, porque tem muita gente que estamos procurando com histórias lindas do clube e que estão afastadas — destaca Ribeiro.

Com o show e a homenagem deste sábado, Ribeiro projeta que a Escola de Samba Protegidos da Princesa deve voltar com força e reestruturada nos próximos anos:

— É inevitável voltar. Só que a Protegidos é uma escola muito grande. Então, não tem como sair de qualquer jeito. A gente já está pensando nisso, mas para chegar bem estruturado.

Para a performance no bloco Acadêmicos do Luizinho, o grupo contará com cerca de 20 músicos da bateria e ex-princesas do Clube Gaúcho que serão porta-estandarte.

Programe-se