50ª Festa do Figo, em Nova Petrópolis, se inicia neste final de semana

Hedi Maria Boone Gottschalk, voluntária da Festa do Figo desde a 28ª edição.

A Festa do Figo, de Nova Petrópolis, ocorre neste sábado (8) e domingo (9), em Linha Araripe. Neste ano, o evento comemora 50 anos de história e contará com exposição e comercialização de frutas in natura, além da venda de variados produtos à base dela; haverá também feira de máquinas e implementos agrícolas e artesanato. As comunidades de Linha Brasil e Linha Araripe, ambas situadas ao longo da RS-235, realizam anualmente, de forma alternada, o evento de maneira cooperativa. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

A celebração que começa neste final de semana quer valorizar os produtores da fruta produzida em Nova Petrópolis. As variedades Pingo de Mel, Negrito e Roxo de Valinhos são cultivadas por 55 produtores da cidade, com uma produção total de 550 toneladas - cerca de 60% é destinada para a industrialização, o restante é comercializado na Ceasa, consumida in natura, vendida diretamente ao consumidor e utilizada por indústrias caseiras de doces.

— A nossa função é colocar o produto fresco no dia da festa para o público poder degustar a fruta in natura. É colhido sempre o mais cedo possível, pois se colher mais para o final do dia, ele esquenta muito. Os produtores se engajam ao máximo para levar produtos bons e de qualidade. Não é só uma festa, mas também uma forma de divulgar o nosso — diz o produtor Eduardo Seibt.

A programação do evento (confira mais abaixo) também contará com a Caminhada da Festa do Figo, no sábado, com um trajeto de 11,5 km. Nela, os participantes passarão por um pomar de figos, podendo colher o fruto diretamente do pé para consumi-lo. As inscrições para a caminhada vão até o dia 7, por este link.

Nos dois dias de evento haverá almoço típico, a R$ 65. A programação também contará com apresentações musicais, como o show do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, o cantor Marcelo Serra e a Banda The Willers. No domingo haverá show com a Banda Pandora e Brilha Som.

A colaboração da comunidade é fundamental para a realização da festa. Hedi Maria Boone Gottschalk participa da festa desde a 28ª edição. Ela trabalha como voluntária em uma tenda da Associação da Linha Araripe, onde prepara chimia de figo para vender.

— É maravilhoso fazer parte da festa e saber que o produto vem da agricultura, que é a economia local girando. É muito gratificante poder estar presente. A expectativa é de que venha muita gente para festejar e comprar os produtos — diz Hedi.

Confira a programação:

8 de fevereiro (sábado)

8h - Caminhada 50ª Festa do Figo

Caminhada 50ª Festa do Figo 10h30min - Abertura Oficial

Abertura Oficial 11h - Visitação à Feira de Expositores

Visitação à Feira de Expositores 12h - Almoço típico

Almoço típico 13h30min - Premiação dos Produtores Expositores

Premiação dos Produtores Expositores 15h - Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein

Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein 15h30min - Marcelo Serra no palco externo

Marcelo Serra no palco externo 17h45min - The Willers no palco externo

9 de fevereiro (domingo)