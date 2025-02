20º Rodeio Crioulo de Flores da Cunha ocorre em abril 

O 20º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha ocorre de 11 a 13 de abril, no Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni. Promovido pelo CTG Galpão Serrano, o evento contará com programação campeira, artística e cultural. A entrada custará R$ 10, com acesso ao Lonão, exceto no dia 12 de abril, que terá baile Fandango com Garotos do Fandango. Neste dia, a entrada custará R$ 25.