13ª edição do Piquenique Solidário, promovido pelo Mão Amiga, já está com ingressos à venda

Na última edição, mais de 3 mil pessoas passaram pelo evento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A 13ª edição do Piquenique Solidário, promovido pelo Mão Amiga, ocorrerá no dia 16 de março, das 15h às 18h, no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

O evento acontece em prol da inclusão de crianças na educação infantil. A atração musical deste ano será a banda caxiense Mamma Doo. Idealizado pela vocalista Camila Dengo, o grupo conta ainda com o baterista Samuel Dutra, o baixista Anderson Chaves, o guitarrista João Toigo e o saxofonista Alfredo Costa.

Leia Mais Carnaval dos goldens ocorre neste domingo em Caxias do Sul

Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 60. O kit de guloseimas pode ser consumido no local, que é preparado com uma estrutura para receber toda a família, com atividades recreativas e atrações culturais. Quem desejar, também pode levar o kit para casa. O horário máximo de retirada é 17h. O kit é composto por uma caixa organizadora, contendo frutas, salgados, doces e bebidas, itens fornecidos por parceiros do projeto.

Na última edição, no ano passado, mais de 3 mil pessoas passaram pelo evento e foi arrecadado o valor suficiente para o pagamento de 164 mensalidades de 50% em escolas de Educação Infantil parceiras. Em caso de chuva, o evento será no formato drive-thru, no mesmo horário e local.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (54) 3223-5420 e (54) 99142-8223.

Confira os pontos de venda dos ingressos