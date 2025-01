Inspirada nas típicas fanfarras, Desorkestra Montanhosa irá estrear no Carnaval caxiense 

Com cortejo marcado para o dia 23 de fevereiro, portanto uma semana antes do Carnaval celebrado oficialmente, a Desorkestra Montanhosa surge como uma bem humorada novidade que quer agitar ainda mais o Carnaval de rua em Caxias do Sul .

Inspirados por uma estética musical do século passado, o grupo também presta homenagem aos artistas imigrantes que marcaram a história da cidade. No final do século 19, os irmãos Curtolo fundaram a Banda Santa Cecília, que percorria as ruas de Caxias do Sul em cortejos, levando alegria a uma comunidade formada por imigrantes recém-chegados.