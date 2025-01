Homenageando o cinema e a música brasileira, 11º Cinema de Verão se inicia nesta segunda-feira, em Caxias

Abhay Volp, músico e ator caxiense, caracterizado como Raul Seixas Saimon Fortuna / Divulgação

Em meio à onda de celebração pelas indicações de "Ainda Estou Aqui" a três Oscars, o Cinema de Verão presta um tributo à cinematografia nacional, a partir desta segunda-feira, em Caxias do Sul. Com o slogan "Viva o Cinema Brasileiro!", a 11ª edição do evento, que é produzido pela Varsóvia Educação e Cultura, em parceria com o Sesc Caxias do Sul e Espaço Cultural Tem Gente Teatrando, irá oferecer 20 sessões gratuitas e ao ar livre, até o dia 9 de fevereiro.

A abertura será na Praça Dante Alighieri, às 19h30min, com o clássico "O Quatrilho", filme rodado na região e que levou o Brasil a concorrer ao Oscar de 1996. Além da exibição, haverá interação artística com os atores caxienses Luana Marasca, Diego Viecelli, Nádia De Carli Vieira e Paulo Lazzaretti interpretando os protagonistas do filme. O músico e ator Abhay Volp, que ao longo da programação irá interagir com o público caracterizado como Raul Seixas, também irá participar da intervenção, que promete divertir o público.

- As interações cênicas e lúdicas servem para criar uma conexão emocional com o público, estabelecer o tom do evento e gerar expectativa para as exibições. A gente acredita que a experiência coletiva de assistir a um filme ao ar livre promove esta interação social e fortalece os laços entre os moradores, revitalizando o uso dos espaços públicos - destaca Robinson Cabral, idealizador e curador do evento.

Registro da abertura do Cinema de Verão na edição 2024 Porthus Junior / Agencia RBS

A seleção também irá contemplar produções que unem o cinema à música brasileira, com documentários e cinebiografias consagradas. No estacionamento da prefeitura serão exibidos "Tropicália", "Elis", "Raul: O Início, o Fim e o Meio" e "Mussum, o Filmis". Já o largo da Igreja de São Pelegrino irá receber "O menino da Porteira", com o cantor sertanejo Daniel, além de "O Palhaço", dirigido e protagonizado por Selton Mello.

- Foram escolhidos filmes que destacam o potencial do cinema brasileiro em retratar com sensibilidade e autenticidade aspectos culturais, históricos e emocionais do país, muitos deles compartilhando uma forte enraizamento na identidade nacional e na valorização de histórias humanas. No caso de "O Quatrilho", há uma enorme conexão emocional com o público local, além de celebrar um dos grandes escritores da cidade de Caxias do Sul, José Clemente Pozenato - acrescenta Cabral.

O Cinema de Verão é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. A programação completa pode ser conferida no Instagram @varsoviacultura.

PRIMEIRA SEMANA

Segunda-feira, às 19h30min, na Praça Dante Alighieri: O QUATRILHO

Terça-feira, às 19h30min, na Praça de Ana Rech: O BEM AMADO

Amanhã, às 20h, na Tem Gente Teatrando: AQUARIUS

Quarta, às 19h30min, na Praça de Galópolis: O QUATRILHO

Quarta, às 20h, na TEM GENTE TEATRANDO: AS CANÇÕES

Quinta, às 19h30min, na Praça de Forqueta: O BEM AMADO

Quinta, às 10h, na Tem Gente Teatrando: DIVINO AMOR

Sexta, às 19h30min, no Largo da Igreja de São Pelegrino: O MENINO DA PORTEIRA

Sábado, às 19h30min, no estacionamento da prefeitura: ELIS

Domingo, às 19h30min, no estacionamento da prefeitura: MUSSUM, O FILMIS

SEGUNDA SEMANA

Segunda (3), às 19h30min, na Praça Dante Alighieri: O BEM AMADO

Terça (4), às 19h30min: Praça de Ana Rech: O QUATRILHO

Terça (4), às 20h: Tem Gente Teatrando: O SOM AO REDOR

Quarta (5), às 19h30min: Praça de Galópolis: O BEM AMADO

Quarta (5), às 20h: Tem Gente Teatrando: VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO

Quinta (6), às 19h30min: Praça de Forqueta: O QUATRILHO

Quinta (6), às 20h: Tem Gente Teatrando: DURVAL DISCOS

Sexta (7), às 19h30min: Largo da Igreja de São Pelegrino: O PALHAÇO

Sábado (8), às 19h30min: Estacionamento da Prefeitura: TROPICÁLIA