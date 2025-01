Filme representante da Coreia do Sul no Oscar chega à Sala de Cinema Ulysses Geremia nesta semana

Irá entrar em cartaz nesta quinta-feira, nas Sala de Cinema Ulysses Geremia, "12.12: O Dia", filme selecionado para representar a Coreia do Sul na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional do Oscar. Este é o filme coreano de maior bilheteria de 2023 e o quarto de maior arrecadação na história do cinema coreano.

No drama, o assassinato da maior autoridade da Coreia do Sul desencadeia um caos político sem precedentes. O ano é 1979 e, após a morte do presidente Park, a lei marcial é decretada, abrindo caminho para um golpe de estado liderado pelo Comandante de Segurança da Defesa, Chun Doo-gwang, e seus oficiais. Simultaneamente, o Comandante da Defesa da Capital, Lee Tae-shin, busca impedir que os militares assumam o controle político. O filme é baseado em eventos reais que marcaram o final da década de 70 na Coreia do Sul. A classificação etária é 14+.