Festival Tum Tum de Verão se inicia neste sábado, em Caxias do Sul, com shows gratuitos

Diego Pérez, idealizador do projeto Nación Ekeko, vem da Argentina para apresentar sua mistura de ritmos latinos e batidas eletrônicas neste sábado Maia Alcire / Divulgação

Tem início neste sábado o Festival Tum Tum de Verão, que marca os 10 anos do projeto criado pelos produtores culturais Beto Scopel e Juliana Pandolfo para trazer a Caxias do Sul toda a diversidade de ritmos e sotaques presentes no Brasil e na América Latina. Os shows ocorrem no Parque dos Macaquinhos, podendo ser redirecionados para o Pátio da Estação em caso de chuva.

O show que abre a programação, às 16h, será da cantora gaúcha radicada no Rio de Janeiro Lizza Dias. Ao longo de sua trajetória na capital carioca, integrou a banda de apoio de cantores como Dudu Nobre, Alcione e Leci Brandão, como backing vocal, além de integrar o projeto Caboclinhas, dedicado a ritmos brasileiros de raiz. Em suas apresentações solo, une música e dança, celebrando a ancestralidade afro que levou para o estúdio no álbum Caboclas (2018), com ritmos envolventes. Em 2023 lançou o single Jeguedê (Suinga Nega), que ganhou clipe no ano passado.

Às 17h, sobe ao palco o Nación Ekeko, projeto solo criado pelo músico e compositor Diego Pérez para promover uma experiência sensorial a partir da fusão de sons andinos, latinos, indígenas e africanos com ritmos e batidas eletrônicas contemporâneas. Com quatro álbuns lançados, o trabalho mais recente é Gran Espíritu, do ano passado, que pode ser conferido nas plataformas digitais.

Lizza Dias, cantora gaúcha radicada no Rio de Janeiro, se apresenta às 16h Divulgação / Divulgação

- Completar 10 anos de Tum Tum é uma alegria, mas que também tra zum sentimento ainda maior de conquista, por permanecer firme tendo de superar tantas questões desafiadoras para quem produz cultura, especialmente na nossa cidade. Passamos por diversas fases ao longo desta década, sempre priorizando a democratização e pluralidade de atrações, contemplando a distribuição de raças, de etnia, de sexo e classe social, além de trazer a feira criativa para incluir crianças e idosos. A cada ano nosso line-up busca contemplar a contemporaneidade do momento, colocando em pauta a valorização da diversidade e do respeito _ comenta Juliana Pandolfo, ressaltando ainda que o line-up deste ano é praticamente todo preto e LGBT.

A temporada segue até maio, sempre em um sábado por mês. Em fevereiro, as atrações serão Vagnotreta e Rodrigo Mancusi, no dia 22.

ATRAÇÕES PARALELAS

Além da programação musical, o público poderá curtir a Feira Criativa, que reúne aproximadamente 20 expositores nas áreas de arte e gastronomia. Os estandes estarão abertos a partir das 11h. Também está programada discotecagem com Não Fuja da Baia e aulas coletivas de dança.

O Festival Tum Tum de Verão é viabilizado com recursos da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, Ministério da Cultura e Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul.

PROGRAME-SE