Chuva em Caxias do Sul força cancelamento de sessão inaugural do Cinema de Verão, que ocorria na Praça Dante Alighieri

Equipe precisou recolher as cadeiras e os equipamentos por volta das 20h15min, quando a chuva ficou mais intensa e forçou a interrupção da sessão. Programação segue nesta terça-feira, até o próximo dia 9 Porthus Junior / Agencia RBS

A forte chuva que caiu em Caxias do Sul na noite desta segunda-feira obrigou a organização do 11º Cinema de Verão a cancelar a sessão inaugural da mostra, na Praça Dante Alighieri. O filme escolhido para a abertura, O Quatrilho, chegou a ser exibido por cerca de meia hora para um público que ocupava todos os cerca de 50 assentos disponíveis, quando a chuva se intensificou e forçou a interrupção do filme.

Além da segurança do público presente, a organização teve de pensar na preservação do próprio equipamento utilizado para a projeção dos filmes. A chuva acabou por atrapalhar o programa de casais como Cláudia e Ademir dos Santos, moradores do bairro Fátima, que desde o fim da manhã haviam se programado para assistir ao filme rodado na região, que levou o Brasil à disputa do Oscar em 1996:

Enquanto o clima permitiu, um bom público compareceu à sessão inaugural da mostra Cinema de Verão, que está em sua 11ª temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

- Eu só soube (do evento) quando li a notícia no Pioneiro hoje de manhã. A gente se planejou pra vir, trouxe cadeira de praia, lanche, porque sempre é um filme que tínhamos vontade de assistir. Uma pena essa chuva. Mas ainda queremos ir a outras duas sessões, de O Palhaço e do documentário do Raul Seixas - diz Ademir

O Quatrilho voltará a ser exibido nesta quarta-feira, desta vez na praça de Galópolis. Na segunda semana do evento, terá sessões também em Ana Rech (terça, 4) e Forqueta (quinta, 6). Confira a seguir o restante da programação do 11º Cinema de Verão, que segue até 9 de fevereiro com sessões gratuitas.

A organização é da Varsóvia Educação e Cultura, com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

PRIMEIRA SEMANA

Terça-feira, às 19h30min, na Praça de Ana Rech: O Bem Amado

Amanhã, às 20h, na Tem Gente Teatrando: Aquarius

Quarta, às 19h30min, na Praça de Galópolis: O Quatrilho

Quarta, às 20h, na Tem Gente Teatrando: As Canções

Quinta, às 19h30min, na Praça de Forqueta: O Bem Amado

Quinta, às 10h, na Tem Gente Teatrando: Divino Amor

Sexta, às 19h30min, no Largo da Igreja de São Pelegrino: O Menino da Porteira

Sábado, às 19h30min, no estacionamento da prefeitura: Elis

Domingo, às 19h30min, no estacionamento da prefeitura: Mussum, O Filmis

SEGUNDA SEMANA

Segunda (3), às 19h30min, na Praça Dante Alighieri: O Bem Amado

Terça (4), às 19h30min: Praça de Ana Rech: O Quatrilho

Terça (4), às 20h: Tem Gente Teatrando: O Som Ao Redor

Quarta (5), às 19h30min: Praça de Galópolis: O Bem Amado

Quarta (5), às 20h: Tem Gente Teatrando: Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo

Quinta (6), às 19h30min: Praça de Forqueta: O Quatrilho

Quinta (6), às 20h: Tem Gente Teatrando: Durval Discos

Sexta (7), às 19h30min: Largo da Igreja de São Pelegrino: O Palhaço

Sábado (8), às 19h30min: Estacionamento da Prefeitura: Tropicália

Domingo, às 19h30min: Estacionamento da Prefeitura: Raul: O Início, O Fim e o Meio