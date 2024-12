Instituto Quindim terá programação especial neste fim de semana, marcando sua reabertura no Shopping Villagio Caxias

Comemorando a retomada das atividades após a saída de sua sede original no Pátio Eberle, o Instituto de Leitura Quindim terá uma programação especial neste fim de semana que marca a reabertura da entidade, temporariamente instalado no Shopping Villagio Caxias (em frente ao GNC Cinemas).

Será neste sábado (07) e domingo (08), a partir das 10h. As atividades incluem contação de histórias e oficinas de arte com artistas locais. Confira abaixo o que irá rolar:

Sábado (7)

14h – Canalize palavra cocrie poesia com Nathy MC Poeta Desperta (PoA) – Circula RS

15h – Música com Tita Sachet & Rafa Gubert

16h – Contação de histórias com Aline Luz

17h – Oficina de arte com Itelvina Prateado

17h30 – Contando histórias através da imagem com Cintia Freitas (Montenegro) – Circula RS