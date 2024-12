Espetáculo musical de Natal na UCS, em Caxias, é transferido de local

Atração está na 10 ª edição, sempre realizada na área externa da universidade. Bruno Zulian / Divulgação

O espetáculo cênico-musical Natal em Família, marcado para este sábado (7), será transferido para o UCS Teatro, em Caxias do Sul. Inicialmente, o evento seria realizado no Centro Cívico, que é um espaço aberto. A mudança ocorre devido à previsão de chuva, que poderia prejudicar a acomodação do público. O horário segue o mesmo: 19h.

A programação é gratuita e conta com apresentações da Orquestra Acadêmica e do Coro da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que irão interpretar clássicos natalinos ao lado da soprano Karina Dante e do tenor Celso Santos.

O concerto será dividido em dois momentos: um mais festivo, com temas de ópera e musicais, e outro mais introspectivo, focado no nascimento de Jesus. Obras como Baba Yetu, Ave Maria e Glória, de Vivaldi, compõem o repertório.