Encontro com Patrícia Poeta em Gramado tem frio em pleno dezembro e histórias de superação

Coral natalino encerrou o programa da Globo apresentado por Patrícia Poeta. TV Globo / Reprodução

O frio atípico em pleno dezembro, com mínima em torno de 10°C, compôs o cenário para a apresentação do programa Encontro com Patrícia Poeta em Gramado. A apresentadora recebeu convidados para fazer um balanço do ano e contar histórias de superação após a enchente de maio.

Em frente à famosa Calçada da Fama, Patrícia recebeu a atriz gaúcha Bárbara Paz. As duas relembraram a maior tragédia climática do Estado. A música ficou por conta da dupla Kleiton & Kledir, que entoou a canção Deu pra ti.

Recuperado e agora adotado oficialmente pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de Canoas, o cavalo Caramelo também ganhou atenção especial no programa. O animal se tornou símbolo da resistência da enchente, após ficar ilhado sobre um telhado durante quatro dias em Porto Alegre. A profissional responsável pelo equino contou que ele estava 50 quilos abaixo do peso, debilitado e com as costelas aparentes quando foi resgatado.

A atuação imprescindível de milhares de voluntários foi simbolizada pela entrevista com o voluntário Victor. Ele havia sido entrevistado por Patrícia em maio, no auge da enchente e voltou ao programa desta segunda.

— Dediquei a minha vida para salvar outras vidas — ressaltou Victor, em Gramado.

O programa diretamente da Serra se encaminhou para o final com uma mesa com bolachas natalinas e suco de uva. Patrícia relembrou que o Estado é o maior produtor da fruta no país e leu um poema do escritor Fabrício Carpinejar. Por fim, a música Céu, sol, sul, terra e cor encerrou o programa da Globo entoada por um coral natalino.