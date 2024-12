Depois de 10 anos, Pitty volta a Caxias do Sul para show no Ginásio do Sesi

Enquanto o rock emocore volta à cena nacional, Caxias do Sul receberá a cantora Pitty. A artista volta à cidade no dia 14 de fevereiro do ano que vem, após 10 anos do último show, em 2015. Dessa vez, será no Ginásio do Sesi. Os ingressos estão à venda pelo site BaladApp, a partir de R$ 60 (+taxas).