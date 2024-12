"Acorda pra vida": astróloga Márcia Sensitiva traz para Caxias palestra com espiritualidade e broncas do bem 

Numeróloga abordará temas como prosperidade, saúde, amor e inveja, sempre com bom humor. Divulgação / Divulgação

Famosa na internet pelas broncas que servem como uma sacudida para recuperar os ânimos, a astróloga Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva, estreia em Caxias do Sul com a palestra Acordar pra Vida!. A autointitulada médium faz duas palestras na cidade: a primeira será nesta segunda-feira (9), às 20h, no UCS Teatro, e a outra na quarta (11), às 19h, no mesmo local. Ingressos variam de R$ 138 a R$ 360.

Leia Mais Depois de 10 anos, Pitty volta a Caxias do Sul para show no Ginásio do Sesi

Conhecida pelos bordões "Para de ser doida!" e "Acorda pra vida!", Márcia promete um show com espiritualidade e "broncas do bem". Para quem estiver na palestra, a influencer abordará temas como prosperidade, saúde, amor e inveja, sempre com bom humor.

Ao final do evento, os participantes são convidados a participar de uma "energização coletiva", com a corrente médica Dr. Bezerra de Menezes. A indicação é de fazer o "jejum espiritual" por dois dias: ficar sem bebida alcoólica, fumo, carne vermelha e sexo.

Não esquecer da lentilha

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, Márcia Sensitiva fez análises e apontamentos sobre o que deve acontecer no território gaúcho e no mundo em 2025. A astróloga, que havia alertado para "grandes chuvas" em 2024, afirmou que o Rio Grande do Sul não passará por novas enchentes.

— O que teremos são muitos incêndios. Pequenos, em todos os lugares — afirmou.

— Então, quando for viajar, desligue tudo, porque vai pegar fogo.

Ela garantiu ainda que 2025 trará boas perspectivas, especialmente para os signos de touro, gêmeos, aquário, câncer e sagitário.

Leia Mais Caxias sedia maior feira de antiguidades da região

— Vai ser um ano de Júpiter, então são muitas possibilidades. As cores são branco e vermelho — afirmou.

— É importante comer lentilha. A lentilha vai trazer dinheiro.

Ela ainda reforçou que pessoas dos signos de virgem, peixes e áries enfrentarão maiores desafios ao longo do ano e, por isso, precisam ficar atentos.

Para quem quiser garantir um 2025 próspero, Márcia recomendou algumas simpatias.

— À meia-noite do dia 31 (de dezembro), os deuses velhos saem e os novos entram. Então, é para acender todas as luzes — relata.

— Isso e subir em um banquinho, à meia-noite, e então descer com o pé direito.

Leia Mais Espetáculo homenageia radialista falecido no Sonho de Natal de Canela

Por fim, ela também deu uma dica para um 2025 abundante, sem problemas financeiros.

— Dois litros de água, duas colheres de sopa de alpiste e ferver durante três minutos. É muito dinheiro que traz — garante a sensitiva sobre a mistura, que é para ser despejada sobre o corpo, do pescoço para baixo, segundo ela.

Programe-se