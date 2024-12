Até janeiro Notícia

Abertas as inscrições para a seleção de espetáculos a serem exibidos na 25ª edição do Tapete Mágico

As apresentações serão realizadas em abril de 2025, no Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul

