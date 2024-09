Em 40 textos, Marilia Frosi Galvão convida o leitor a mergulhar em um universo de reflexões sobre o cotidiano, memórias e as impressões sobre o passar do tempo, tudo isso sob a ótica da maturidade. Em Tudo é Momento, o segundo livro da autora caxiense, ela diz estabelecer um diálogo com seu leitor como se ambos estivessem em uma cafeteria.