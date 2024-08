Nesta quinta-feira (22) e no dia 27, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Caxias do Sul promove duas oficinas direcionadas aos editais da Política Nacional Aldir Blanc. A ideia é tirar dúvidas dos interessados em se inscrever nos editais. Nos dois dias, o encontro ocorre às 19h, na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás.