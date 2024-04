Na próxima segunda-feira (8), os jornalistas Marcelo Mugnol e Márcio Miranda Alves serão os painelistas do Órbita Literária, na Livraria e Café Do Arco da Velha. Com mediação de Nil Kremer, o encontro "Do jornalismo à literatura: construções da narrativa do trauma" promete discussões sobre as relações entre os fatos noticiados pela mídia impressa e que influenciam escritores.