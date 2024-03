Famílias com bebês até 18 meses terão a oportunidade de acompanhar uma exibição especial de Os Farofeiros 2 no GNC Cinemas, no Villagio Caxias, na próxima quarta-feira (27). A organização não-governamental (ONG) CineMaterna traz a Caxias do Sul uma sessão que acolhe pais, mães e os pequenos. A ação está marcada para as 14h.