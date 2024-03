Os artistas nacionais que se apresentaram na última Festa da Uva fizeram diversos pedidos — Bruno e Marrone queriam rosas vermelhas no camarim, Ana Castela não dispensou arroz e feijão — mas foi uma solicitação do Alok que mais chamou atenção. Em Caxias, o DJ queria descansar em uma suíte presidencial. Mas, afinal, Caxias tem uma? Fomos em busca da resposta e descobrimos que a cidade tem, sim, mas leva o nome de suíte executiva e fica no 10° andar do hotel Blue Tree Towers, na Rua Pinheiro Machado. Foi ali que ficaram os artistas que fizeram shows nos Pavilhões e é ali também que já se hospedaram presidentes, como Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.