Aproveitando a temporada de praia, o Parque Olivas de Gramado resolveu promover um evento alternativo, com música eletrônica, pela Serra e Litoral. A Caravana Olivas Sunset Summer 24 se inicia nesta sexta-feira (5), no Parque Olivas, com apresentação dos DJs Lady Isla e Roger Sax Olivas e do convidado DJ Mau Bagarollo. No sábado (6), a caravana passa por Porto Alegre, antes de rumar às praias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.