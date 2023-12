O jornalista e escritor Gustavo Tamagno Martins finaliza o ano de 2023 com novidades literárias. A primeira é que o seu quarto livro está em pré-venda no site da Editora Folheando. A coletânea de crônicas "Ansiosos, dirijam-se a este guichê" foi selecionada para publicação pela editora de Belém-PA, e agora é apresentada aos leitores. O livro reúne mais de 40 textos, divididos em quatro partes: ansiedade crônica (ou crônicas ansiosas), silêncio barulhento, no corre da vida e gentilezas & sutilezas.