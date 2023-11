O encerramento das atividades do Projeto de Música Florescer será brindado com três concertos gratuitos e abertos à comunidade. Dois deles ocorrer nos dias 1º e 4 de dezembro, às 20h, no Instituto de Leitura Quindim, no Pátio Eberle, em Caxias do Sul. Os concertos Música e Movimento contam com a participação de mais de noventa alunos de Iniciação Musical das Casas Florescer e da Casa Brasil (Mão Amiga) e de Aprendizagem Instrumental.