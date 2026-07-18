Nos tempos do Boliche Caxias Clube

Boliche Caxias abriu em 29 de junho de 1966, funcionando como clube de associados Ary Pastori / Caxias Magazine,Reprodução

O ano de 1966 marcou o início da febre do boliche em Caxias do Sul. Em um intervalo de apenas seis meses, foram inaugurados três estabelecimentos destinados à prática do então “esporte da atualidade”: o Boliche Caxias Clube, aberto em 29 de junho; o Ambassador, em 14 de julho; e o Moacara, inaugurado em 16 de dezembro.

Destacamos aqui os primórdios do Boliche Caxias, localizado no terreno que pouco tempo depois receberia o Edifício Satélite e a nova agência central do Banco do Brasil – na Rua Marquês do Herval, em frente à Praça Dante.

Presidido inicialmente pelo senhor Abelardo Cavalcanti, o espaço teve como gerente Sady De Carli, que na sequência abriria o lendário Bar Treze – também colaboraram na formação da casa nomes como Daniel Ferreira, Pedro Hercides Gabrielli, Zedir Alquati, Eleonardo Caffi, Julio Kuhn e Antônio Carlos Cavalcanti.

Local foi logo definido como o “recanto favorito da sociedade caxiense” Ary Pastori / Caxias Magazine,Reprodução

Boliche Caxias eara dotado de bar, bomboniére e restaurante Jornal Caxias Magazine / reprodução

Ambiente do bar do Boliche Caxias em 1966 Jornal Caxias Magazine / reprodução

MISS SUÉTER

Conforme destacado pelo Pioneiro de 16 de julho de 1966, o lugar dispunha de oito pistas, bar, bomboniére e restaurante, corroborando o título da reportagem: “Boliche Caxias Clube já é o recanto preferido da sociedade caxiense”.

Com cerca de mil associados em menos de um mês de funcionamento, o local também passou a receber personalidades, shows, reuniões dançantes (com os grupos Itamone, Prestige, Os Pedreiros e Os Beatos), concursos de beleza (Miss Simpatia, Miss Suéter, Glamour Girl, Boneca Viva, Namorada de Caxias), desfiles de moda, bailes de calouros e apresentações musicais.

Em julho de 196, a Miss Rio Grande do Sul, Clara Eunice de Cunha Grohmann, visitou o espaço e foi “só elogios”. Já em 7 de abril de 1967 passou por lá nada menos que “O Bom Rapaz” Wanderley Cardoso, um dos ídolos da Jovem Guarda.

Nas fotos desta página, as reportagens da época e alguns momentos da tarde de 29 de junho de 1966, quando o prefeito Hermes Weber cortou a fita de inauguração e “liberou” as canchas para o público.

Suplemento especial do Caxias Magazine de 23 de julho de 1966 destacou o novo point caxiense Jornal Caxias Magazine / reprodução

Boliche foi destacado em um suplemento especial do jornal Caxias Magazine Jornal Caxias Magazine / reprodução

Miss RS 1966, Clara Eunice de Cunha Grohmann visitou o boliche em 1966 Jornal Caxias Magazine / reprodução

INVERNO E VERÃO

O sucesso do esporte em Caxias ganhou destaque na nota social “Os boliches com movimento”, publicada pela colunista Margot Sauer no Pioneiro de 10 de fevereiro de 1968, conforme texto original abaixo:

“Os três boliches de nossa cidade, nestes meses de janeiro e fevereiro, têm movimentado um bocado a sociedade, apesar dos muitos caxienses que estão ausentes da cidade. As reuniões dançantes nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo têm sido o máximo de sucesso. Além disso, o movimento nas pistas de boliche tem sido fabuloso. Pegou mesmo esse esporte. Inicialmente, comentava-se que somente no inverno se iria praticar esse esporte, no entanto, isso não aconteceu. Os proprietários do Boliche Caxias, do Ambassador e do Moacara devem estar mesmo realizados em suas iniciativas”.

Rua Marquês do Herval em 1968: a fachada do Boliche Caxias, entre o Hotel Menegotto e o Edifício Minghelli, antes da chegada do Banco do Brasil Mauro De Blanco / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

MUDANÇAS

Em dezembro de 1967, o Boliche Caxias Clube mudou de direção, ficando a cargo de J. F. Guerra e Filhos. Já no início de 1970, o terreno começou a receber intervenções para abrigar a nova sede do Banco do Brasil, inaugurada em 7 de março de 1974.

Acima e abaixo, duas imagens aéreas do entorno da então Praça Ruy Barbosa, onde vemos o prédio do boliche - entre o Hotel Menegotto e o Edifício Minghelli.