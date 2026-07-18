Memória

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Nos tempos do Boliche Caxias Clube

Espaço gerenciado por Sady De Carli funcionava na Rua Marquês do Herval, onde hoje situa-se o Banco do Brasil

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Rodrigo Lopes

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