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Michelin Filmes e os cinejornais dos anos 1970

Edições do "Sul em Foco", destacando eventos de Caxias e região, eram exibidas antes dos filmes nos cinemas

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Rodrigo Lopes

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