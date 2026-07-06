Michelin Filmes e os cinejornais dos anos 1970

Vida e obra do cineasta Nazareno Michelin (1931-2007) acabam de ganhar mais um detalhado mapeamento realizado pelo Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC), da Universidade de Caxias do Sul.
Responsável pela guarda dos filmes e pelo acervo da lendária produtora, o IMHC promove nesta quarta (8) o lançamento do livro “A História em Movimento - O Rio Grande do Sul pelas Lentes da Michelin Filmes (1960-1980)", dos autores Anthony Beux Tessari, Erick da Silva Porto e Angela Boschetti Bertuol (confira no quadro abaixo).
Destacamos aqui um dos tantos trabalhos da empresa abordados no livro: a produção dos cinejornais. Retratando municípios como Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, São Marcos e Flores da Cunha, entre outros, as edições do "Sul em Foco" abrangem o período de 1970 a 1975. Estão ali inaugurações de obras públicas, feiras, desfiles festivos e cívicos, eventos sociais, concursos de miss, além de visitas oficiais de presidentes da república, ministros e governadores.
Conforme detalhado pelos autores, “essa série era produzida para o cinema, daí o título de Jornal na Tela, com as edições exibidas antes do início das sessões dos filmes principais, conforme mandava o Decreto-Lei nº 483, de 3 de março de 1969, que dispunha sobre a inserção de assuntos de interesse educativo e notícias nos cinemas”.
CRIVO DA CENSURA
Como cinejornais, e no contexto histórico da ditadura militar, as produções passavam pela vista do Serviço de Censura de Diversões Públicas (SCDP), responsável por analisar e liberar (ou proibir) os filmes - assim como demais produções artísticas.
A respeito do órgão censor, o produtor Nazareno Michelin resumiu, em uma entrevista concedida à UCS TV, nos anos 2000, que “a censura era meio violenta naquela época”.
- Por essa razão, os Jornais na Tela se tratam de produções controladas, o que é perceptível na forma como os temas são apresentados, com textos laudatórios, exultantes, triunfalistas e entusiásticos quanto aos governos, relacionados a um ideal de desenvolvimento. Nessa perspectiva, os filmes da série são fontes que merecem investigação quanto à forma como o empresariado local é retratado em relação aos governos daquele período ou como esse cinejornal foi instrumentalizado para divulgar os governos da ditadura, no contexto do chamado “milagre econômico” e do Brasil como “um país que vai para frente” - detalham os autores.
AGENDE-SE
:: O quê: lançamento do livro “A História em Movimento - O Rio Grande do Sul pelas Lentes da Michelin Filmes (1960-1980)”.
:: Quando: nesta quarta, dia 8, às 17h30min.
:: Onde: Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC), localizado no prédio da antiga UCS TV.
:: Quanto: o livro terá distribuição gratuita para escolas e instituições culturais. Também para os presentes no lançamento e demais interessados, que poderão retirar o exemplar no IMHC, de segunda a sexta, em horário comercial.
:: A obra: a publicação é fruto de um projeto cultural realizado pelo IMHC, com financiamento do Instituto Estadual do Cinema (Iecine), vinculado à Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (Sedac), e com recursos da Lei Paulo Gustavo, instituída pelo Governo Federal.
:: Onde assistir: os filmes podem ser conferidos na página oficial do projeto A História em Movimento: preservação e acesso ao acervo audiovisual da Michelin Filmes.