Memória

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Bila Vial, a Rainha dos Esportes de 1951

Título foi obtido um ano após a jovem se consagrar como princesa da Festa da Uva de 1950

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Rodrigo Lopes

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