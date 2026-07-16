Bila Vial, a Rainha dos Esportes de 1951

Bila Vial Biachi entrou para a história da Festa da Uva como uma das princesas da edição de 1950. Foi quando o concurso, vencido por Therezinha Morganti, de Bento Gonçalves, incluiu candidatas de vários municípios da Serra. Mas hoje recordaremos de um outro título obtido por Bila logo na sequência: o de Rainha dos Esportes de 1951, quando ela tinha 22 anos.
Uma iniciativa das alunas da Escola Municipal de Belas Artes, o concurso mobilizou a juventude da época, que podia votar em diversos pontos da cidade. Iniciado em setembro de 1951, o pleito teve a apuração encerrada em 8 de dezembro de 1951, na sede social do Recreio Guarany.
Representante do Automobilismo Caxiense - liderado pelos pilotos Antoninho Burlamaque e Oscar Bay -, Bila elegeu-se com 17.552 votos, seguida de Yeda Pieruccini, a candidata do Bolão do Guarany, com 9.505.
Conforme destacado pelo Diário do Nordeste da época, participaram também as jovens Zilda Denicol (Grêmio Esportivo Flamengo), Glória Fontoura Rivoire (Grêmio Esportivo do Banco da Província), Ione Stumpf (Grêmio Esportivo Fluminense), Ercila Mafessoni (Grêmio Esportivo Pombal), Maria Antonieta Vianna (Aeroclube), Nair Dambroz (Grêmio Esportivo Gianella) e o quarteto Ada Verissimo, Marisa Bortagaray, Nilva Costamilan e Terezinha Manfro (Esporte Clube Juventude).
JOGADORA DE VÔLEI
Bila foi coroada a Rainha dos Esportes durante um baile no Clube Juvenil em 15 de dezembro de 1951. A cerimônia, conduzida pelo jornalista Josué Guimarães e pelo radialista Nestor Gollo, foi uma das tantas memórias descritas no livro Nossas Mulheres, das autoras Maria Abel Machado e Leonor Aguzzoli, lançado em 2005. No depoimento, Bila recordou de diversas outras passagens de sua trajetória.
Filha de Jacinto Vial - um dos fundadores do Expresso Caxiense - e Laurinda Segalla Vial, Bila nasceu em 24 de maio de 1929. Estudou no Colégio São José e concluiu o Ginásio na Escola Normal Duque de Caxias, onde passou a dedicar-se também ao vôlei, tornando-se uma exímia jogadora (foto abaixo).
Na segunda metade dos anos 1940, a jovem passou a fazer parte da equipe de vôlei do Grêmio Atlético Eberle, época em que o time chegou a sagrar-se campeão local.
A saber: Bila também integrou a primeira turma do curso de Artes da Escola Municipal de Belas Artes, dirigida pela professora Elyr Ramos Rodrigues. A formatura ocorreu em dezembro de 1953.
A FAMÍLIA
Bila Vial casou com Edgar Biachi em 1955, transferindo-se para Porto Alegre. Mãe de Adriana e Berenice, retornou a Caxias em 1970, quando passou a dedicar-se à gastronomia.
Conforme revelado no livro, Bila sempre teve forte atração pelo fazer culinário - desde a infância, acompanhava a mãe na cozinha, abrindo e fechando as panelas para sentir o cheiro e o sabor dos alimentos durante o cozimento.
A habilidade, uma herança familiar aperfeiçoada com o tempo, impulsionou o sustento de mãe e filhas. Bila trabalhou inicialmente na Confeitaria Vó Catarina, com as amigas Jatir e Joana Marchioro, na Rua Bento Gonçalves.
Depois, passou a fazer doces e salgados em sua própria residência, atendendo a encomendas para festas e eventos. Logo, suas tortas tornaram-se conhecidas, ganhando fama pelo bom gosto na apresentação, sabor e qualidade dos ingredientes - ela também atuou como chefe de cozinha na empresa Madarco, até se aposentar.
Bila Vial Biachi faleceu em 15 de outubro de 2024, em Porto Alegre. Ela tinha 95 anos.