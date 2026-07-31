Aldo Locatelli e o retrato de Dom Pérignon em 1954

Público confere o estande da Peterlongo e o quadro de Aldo Locatelli na Festa da Uva de 1954. Armando Peterlongo (à direita, de perfil) recepciona o padre Ernesto Brandalise, o bispo Dom Benedito Zorzi e o governador do Estado, Ernesto Dornelles Studio Geremia / divulgação

O famoso painel Do Itálico Berço a Nova Pátria Brasileira não foi a única obra do pintor Aldo Locatelli a chamar a atenção do público no então recém-inaugurado pavilhão da Festa da Uva, na Rua Alfredo Chaves, em 1954. Um retrato do abade francês Pierre Pérignon, o Dom Pérignon, decorou o estande da Vinícola Peterlongo, junto aos champagnes produzidos na sede da empresa, em Garibaldi.

A tela foi um presente de Locatelli para o amigo Armando Peterlongo, o fundador da vinícola, em 1915. Naquele início dos anos 1950, o artista italiano trabalhava nas pinturas da Igreja São Pelegrino e do Santo Sepulcro, além de dar aulas na Escola Municipal de Belas Artes (Emba).

Foi provavelmente num intervalo dessa produção que Locatelli retratou Dom Pérignon, o monge beneditino a quem são atribuídas as primeiras experiências que resultaram nos vinhos espumantes - das técnicas de corte de uvas ao engarrafamento e controle da fermentação -, por volta de 1685.

Detalhe da tela exposta no estande da Peterlongo durante a Festa da Uva de 1954 Studio Geremia / divulgação

Óleo sobre tela pintado por Aldo Locatelli integra o acervo da família Peterlongo/Menegotto Giancarlo Peterlongo Menegotto / divulgação

Óleo sobre tela pintado por Aldo Locatelli integra o acervo da família Peterlongo/Menegotto Giancarlo Peterlongo Menegotto / divulgação

O ESTANDE

Na imagem que abre a matéria vemos a pintura de Locatelli junto ao estande da Peterlongo, com Armando (à direita, de perfil) conduzindo o grupo de visitantes. Entre eles estão o padre Ernesto Brandalise, o governador do Estado, Ernesto Dornelles; e o bispo Dom Benedito Zorzi.

Conforme informações repassadas pela família Peterlongo, o estande de 1954 também foi alvo de uma “polêmica”. Consta que Dom Benedito teria ficado incomodado com o cenário da garrafa e das duas taças (uma delas com marca de batom), junto a acessórios femininos e masculinos (cartola, bengala, luvas), sugerindo um encontro amoroso brindado com champanhe Peterlongo (abaixo).

- Minha mãe conta que foi algo meio escandaloso e bastante comentado na época - recorda Giancarlo Peterlongo Menegotto, bisneto de Armando.

Cenário do estande foi bastante comentado em 1954 Studio Geremia / divulgação

O QUADRO

Atualmente, o retrato de Dom Pérignon pintado por Locatelli integra o acervo de Luiza Helena Peterlongo Lorenzini Menegotto (neta de Armando Peterlongo) e Carlos Menegotto, pais de Giancarlo.

A história de Dom Pérignon também estampou o anúncio do Champagne Peterlongo veiculado na edição do Pioneiro de 4 de novembro de 1950. Era a época em que o jornal completava dois anos de fundação (4 de novembro de 1948) e Garibaldi, 50 de emancipação (31 de outubro de 1900).

A publicidade destacou o pioneirismo da Vinícola Peterlongo, a primeira a produzir champagne no Brasil, há 110 anos, em 1915.

Anúncio de 1950 destacou o pioneirismo da Peterlongo na produção de champagnes no Brasil Jornal Pioneiro / reprodução

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