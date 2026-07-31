Memória

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Notícia

Aldo Locatelli e o retrato de Dom Pérignon em 1954

Quadro foi exposto no estande da Vinícola Peterlongo durante a Festa da Uva 

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Rodrigo Lopes

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