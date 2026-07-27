Memória

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Aldo Locatelli e a confecção da Via Sacra de São Pelegrino

Pintor se fotografou nas posições de Cristo para produzir as telas, entre 1958 e 1960

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Rodrigo Lopes

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