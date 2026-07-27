Aldo Locatelli e a confecção da Via Sacra de São Pelegrino

O pintor simulando a queda de Jesus na Estação III Reprodução Livro Locatelli no Brasil de Luiz Ernesto Brambatti / divulgação

A deposição das urnas cinerárias do pintor italiano Aldo Locatelli e de sua esposa, Mercedes Biancheri Locatelli, na Igreja São Pelegrino, neste sábado, traz a lembrança dos bastidores da confecção da obra máxima do artista no templo: a Via Sacra.

Por incrível que pareça, quase nenhum registro fotográfico traz Locatelli trabalhando nas 14 estações - todas elas desenvolvidas em seu atelier em Porto Alegre. O que se conhece dessa fase é a pré-produção, visto que Locatelli costumava fotografar-se nas posições de Cristo, para depois dedicar-se aos quadros.

Na foto acima, o pintor busca a melhor posição para a tela que retrataria a queda de Jesus na Estação III - Pegadas de Sangue no Caminho da Dor (imagem abaixo). Na sequência, Locatelli simula o carregamento da cruz, traduzido na Estação II - Cruz e Vilipêndios.

O pintor simulando a queda de Jesus na Estação III Roni Rigon / Agencia RBS

Locatelli simula o carregamento da cruz, traduzido na Estação II Roni Rigon / Agencia RBS

Inauguração da Estação II, em 22 de maio de 1960 Acervo Casa de Memória São Pelegrino / divulgação

A Estação II - Cruz e Vilipêndios Roni Rigon / Agencia RBS

INAUGURAÇÃO EM 1960

Aldo Locatelli não seguiu a ordem das 14 estações. Pintadas aleatoriamente entre 1958 e 1960, as obras foram expostas inicialmente em Porto Alegre, no espaço Mata-Borrão, para testar a receptividade do público.

Como o artista baseou-se no livro A Paixão de Jesus Cristo Segundo o Cirurgião, do médico francês Pierre Barbet, ele temia que o realismo dramático do flagelo de Cristo – com seus cortes, fissuras e sangue – chocasse os fiéis do interior.

O vernissage na Capital, no entanto, foi um sucesso, tranquilizando o artista a trazer as obras para a Serra. As 14 estações foram descerradas em 22 de maio de 1960, com a presença dos respectivos beneméritos.

Aldo Locatelli faleceu pouco depois, em 3 de setembro de 1962, aos 47 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Dona Mercedes morreu em 1979.

Auto-retrato de Aldo Locatelli, datado de 1945 Reprodução / Ver Descrição

A CERIMÔNIA

As urnas com as cinzas de Aldo Locatelli e dona Mercedes serão depositadas na igreja neste sábado (1º), durante uma missa de exéquias, a partir das 17h. As urnas estão em São Pelegrino desde maio, após um processo de exumação, cremação e traslado iniciado em outubro do ano passado em Porto Alegre, onde os corpos haviam sido sepultados.

A celebração contará com a presença dos filhos do casal, Roberto Locatelli e Cristiana Locatelli Duarte, além da participação do Grupo Família Guerra e do Coral Schola Cantorum da Basílica Nossa Senhora das Dores, de Porto Alegre, responsável pelos cantos litúrgicos.