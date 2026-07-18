A inauguração do Boliche Moacara em 1966

Jornalista Mario Gardelin foi um dos paraninfos convidados para inaugurar uma das pistas Jornal Caxias Magazine / reprodução

Espaço de lazer e entretenimento que movimentou o bairro São Pelegrino na segunda metade dos anos 1960, o Boliche Moacara até hoje é lembrado por antigos frequentadores – muitos deles ainda crianças quando os strikes começaram.

O lugar abriu as portas há 60 anos, em 16 de dezembro de 1966. Foi quando o proprietário Mário Sartor promoveu uma badalada solenidade de inauguração, com direito a coquetel e ampla cobertura da imprensa.

Localizado no térreo da Igreja São Pelegrino, o Moacara, obviamente, recebeu a bênção do padre Eugênio Giordani. O pároco, inclusive, foi um dos paraninfos convidados a “abrir” uma das 12 pistas.

Além dele, jogaram a primeira bola o coronel Fernando Krug, comandante do 3º Grupo de Canhões Automáticos Antiaéreos; o senhor Ernesto Teixeira Campos, representante do prefeito Hermes Weber; e o jornalista Mário Gardelin, orador da cerimônia.

Padre Giordani, Fernando Krug e Ernesto Campos abriram as pistas Jornal Pioneiro / reprodução

Há 60 anos: Mário Sartor, padre Eugênio Giordani, Fernando Krug, padre Meneguzzo, Ernesto Teixeira Campos, Gildo Flores e Mário Gardelin durante o coquetel de inauguração Jornal Pioneiro / reprodução

TELEFONE NAS PISTAS

Destacado pela imprensa da época como o mais moderno e bonito boliche do sul do país, o Moacara chegou turbinado por serviço de restaurante, lancheria e pizzaria, amplas acomodações e pistas com pinos automáticos e telefone – consta que os participantes das partidas podiam se comunicar tanto com o bar quanto com os jogadores das outras canchas.

Toda essa modernidade foi aplaudida por dezenas de convidados, entre eles o ex-prefeito Victório Trez, Ruy Voges Alves, Bruno Rossi, os colunistas Paulo Gargioni e Margot Sauer, Gildo Flores, Roberto Nazareth e Elizabeth Sartor.

Dali em diante, passar pelo Moacara virou programa obrigatório para a comunidade do bairro São Pelegrino e arredores. Torneios, bailes, reuniões e matinés dançantes, chás beneficentes, recepções, agitos de Carnaval e até a escolha da “Namorada do Boliche Moacara” agitaram o espaço até o final da década de 1960.

Posteriormente, o térreo da igreja passou a abrigar um posto de combustíveis e um estacionamento.

Reportagem do Caxias Magazine de 31 de dezembro de 1966 destacando a abertura do lugar Jornal Caxias Magazine / reprodução

Continuação da reportagem do Caxias Magazine de 31 de dezembro de 1966 destacando a abertura do lugar Jornal Caxias Magazine / reprodução

Reportagem do Caxias Magazine de 31 de dezembro de 1966 destacando a abertura do Moacara Jornal Caxias Magazine / reprodução

IMAGENS

Na seleção desta página, alguns momentos da inauguração de 60 anos atrás e as reportagens originais veiculadas nos jornais Pioneiro e Caxias Magazine.

Por fim, um anúncio publicado no semanário Caxias Magazine de 23 de dezembro de 1967 – destacando o Moacara como “o ponto de encontro das pessoas de bom gosto e a melhor pizza da cidade”.

Matéria do Jornal Pioneiro de 24 de dezembro de 1966 destacando a abertura Jornal Pioneiro / reprodução

JOVEM GUARDA

O Moacara era constantemente destacado em notas sociais nos jornais. Em 25 de novembro de 1967, no auge da Jovem Guarda, o colunista Paulo Gargioni, do Caxias Magazine, anunciava o programa do final de semana:

“Amanhã, às 15h, grandiosa reunião dançante sob o comando do conjunto eletrônico Noblesse Super Show, agora com o aparelho Tremendão”.