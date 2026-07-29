A corrida de motonetas que agitou Caxias em 1960

Rua Pinheiro Machado: multidão confere a chegada do campeão Charles Lamb em 24 de abril de 1960 Ary Pastori / Acervo Rádio Caxias,divulgação

Ídolo do ciclismo caxiense nos anos 1950 e 1960, Charles Lamb também se consagrou sobre motonetas. Foi ele o grande vencedor da “Grande Prova de Motonetas da ZYF-3”, competição promovida pela Rádio Caxias por ocasião de seu 14º aniversário.

A corrida ocorreu em 24 de abril de 1960, mobilizando 15 pilotos de Lambrettas e Vespas. Matéria do Pioneiro de 23 de abril de 1960 destacou o percurso.

Após a largada defronte ao antigo Posto Esso, na Rua Pinheiro Machado esquina com Marechal Floriano, os competidores se dirigiram até a Visconde de Pelotas. Dali, seguiram rumo ao bairro Santa Catarina. Após chegarem à Rua Matteo Gianella, subiram em direção a Feijó Jr., até o retorno à Pinheiro Machado. O trajeto foi percorrido 10 vezes.

OS COMPETIDORES

Charles Lamb obteve o primeiro lugar, cumprindo a prova em 44 minutos, 55 segundos e cinco décimos - com uma velocidade média de 79Km/h.

Na sequência chegaram Ivan Marcon, Ernani Praetzel Filho, Mário Longa e Telmo Cecchin. Também participaram da competição os lambretistas Nestor Cardoso, Carlos Artur Eli, Joel Bastos de Souza, Américo Pinto, Eri Giacomet, Alzane Frizzon, Valter Zanetto, Raul Piccoli, Antônio Hessel e Leoni Torresini.

Na imagem acima, o momento da chegada de Charles Lamb à Rua Pinheiro Machado, entre a Marechal Floriano e a Moreira César (ao fundo) - na época, todas as vias centrais eram de mão dupla. Abaixo, “Chalera” é entrevistado pelos radialistas Dante Andreis e Jimmy Rodrigues, do departamento de esportes da ZYF-3.

As duas fotos integram o vasto acervo da Rádio Caxias, que recentemente celebrou 80 anos de fundação - a emissora surgiu em 27 de abril de 1946.

Agradecimento especial a Juliano Flores e Leandra Romani pela cedência das imagens.

Jimmy Rodrigues e Dante Andreis (à esquerda) entrevistam Charles Lamb, o “Chalera”, após a vitória em 1960 Ary Pastori / Acervo Rádio Caxias,divulgação

“GALETADA” NO HOTEL PECCIN

Os três primeiros colocados receberam taças e somas em dinheiro, respectivamente Cr$ 5 mil, Cr$ 3 mil e Cr$ 1 mil, além de outros prêmios extras.

Matéria no Pioneiro de 16 de abril de 1960 destacou os extras: “A Casa Ideal, especializada na venda de tintas, oferecerá ao vencedor uma pintura completa, enquanto que o Hotel Peccin proporcionará uma galetada aos principais colocados”.