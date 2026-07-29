Memória

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A corrida de motonetas que agitou Caxias em 1960

Competição vencida pelo piloto Charles Lamb foi uma promoção do Departamento de Esportes da Rádio Caxias

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Rodrigo Lopes

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