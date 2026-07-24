Memória

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Notícia

A Bomboniére Maratá nos anos 1940

Estabelecimento ocupou dois endereços na Av. Júlio de Castilhos, oferecendo cafés, doces, sucos e sorvetes 

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Rodrigo Lopes

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