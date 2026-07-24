A Bomboniére Maratá nos anos 1940

Av. Júlio de Castilhos em 1943: a família de seu Abílio da Silva (sentado à direita), que batizou a bomboniére com o nome de sua terra-natal, o atual município de Maratá Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Surgida originalmente como um bar e leiteria, a Bomboniére Maratá foi um dos tantos estabelecimentos gastronômicos que movimentaram a Av. Júlio de Castilhos, entre as ruas Visconde de Pelotas e Dr. Montaury, na década de 1940.

Propriedade do casal Abílio e Ordália da Silva, o negócio abriu em 1941, logo após a chegada da família a Caxias – o nome, inclusive, fazia referência à localidade de Maratá, antigo distrito de Montenegro, terra-natal dos Silva.

Instalado no térreo do casarão da família Braghirolli, onde por anos funcionou a alfaiataria do imigrante Rodolfo Braghirolli, o lugar reinaugurou em meados de 1943, consolidando-se como ponto de encontro dos frequentadores da área central. Oferecia um mix de cafés, sucos, saladas de frutas, doces e, logicamente, os sorvetes e “gelados” produzidos por seu Abílio.

Na imagem acima, vemos Abílio (de terno claro, sentado à direita), dona Ordália (ao lado dele, de vestido listrado), Argélia Manfredini (irmã de Ordália, de óculos, sentada) e a menina Odelir Silva Nora (filha de Ordália e Abílio, de vestido poá). Atrás do balcão aparecem os outros dois filhos: Élvio da Silva (à esquerda) e o futuro professor e arquiteto Guimarães Francisco da Silva, o Guima (de óculos, ao lado da caixa registradora), então com 11 anos.

Na mesa à esquerda, o gerente do café, sr. João, com sua família. Mais atrás, à direita, os garçons. A partir da frente estão Cassiano, Clóvis, Osvaldo, um não identificado e o maître Paraguai (com a toalha no braço, próximo ao telefone).

A Bomboniére Maratá funcionou ali até 1949. Posteriormente, transferiu-se para outro ponto da Av. Júlio de Castilhos, próximo ao Clube Juvenil.

Point da Júlio: a Bomboniére Maratá “fervendo” em meados dos anos 1940 Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

CASA CHEIA

Na imagem acima, também de meados dos anos 1940, a Maratá “fervendo”. Entre outros, identificamos o professor Plentz (à esquerda, à frente, com o copo na mão), o jovem Milton Rossarola (atrás dele, de chapéu e bigode), Athos Horn (à esquerda, levando o copo à boca), Sérgio Ramos, Herbert Brugger, João Dib Neto, José Viezzer (ecônomo do Clube Juvenil, de chapéu preto), Júlio Beretta (de cigarro na boca, mais à direita, ao fundo), Nedi Menegotto (de quepe, sentado mais ao fundo, à direita), Fred Fleck (bem ao centro, sentado, com o lenço no bolso do terno) e o sr. Pezzi.

ANÚNCIOS ANTIGOS

Nas reproduções abaixo, dois anúncios da Bomboniére Maratá veiculados nos jornais "A Época" e "O Momento", destacando os dois endereços onde a casa funcionou, na Av. Júlio.

Matéria de 11 de agosto de 1945 do jornal "O Momento" destacando a Bomboniére Maratá Jornal "O Momento" / Reprodução

Anúncio de outubro de 1945 do jornal "A Época" destacando a Bomboniére Maratá Jornal "A Época" / Reprodução