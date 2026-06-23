Taça Jules Rimet em Caxias em 1971 

Tricampeão mundial em 1970, o Brasil ganhou o direito de trazer a taça Jules Rimet para o país - de acordo com as regras criadas décadas antes pela Fifa, a primeira seleção a conquistar três Copas ficaria com o troféu para sempre.
E no ano seguinte, por intermédio da gerência do Banco do Brasil, a taça chegou a Caxias do Sul. Veio de avião de Porto Alegre, circulou pelas ruas e foi exposta ao público na antiga agência central do BB durante apenas um dia: 31 de janeiro de 1971, um domingo, retornando a Capital na segunda-feira.
Todo esse roteiro foi registrado pelo fotógrafo Mauro De Blanco, cujas imagens integram o acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. Na seleção desta página, alguns momentos da chegada do troféu e da exposição, que atraiu centenas de curiosos ao banco, na época ainda situado na esquina das ruas Sinimbu e Dr. Montaury.
DESTINO INCERTO
Após a circulação pelo país, o troféu ficou exposto na sede da CBF no Rio de Janeiro, onde foi furtada em dezembro de 1983. A taça nunca foi recuperada, sendo que há duas versões para o seu possível destino: derretida e transformada em barras de ouro ou adquirida por um colecionador particular.
Dificilmente saberemos…
NA IMPRENSA
Nas reproduções abaixo, as reportagens dos jornais Pioneiro e Correio Riograndense destacando a exposição do "caneco" em Caxias.