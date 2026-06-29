Santo Sepulcro e os vitrais do Ateliê Veit

Vitrais são um dos destaques artísticos da capela da Av. Júlio de Castilhos, em Lourdes Rodrigo Lopes / divulgação

Um dos destaques artísticos da Igreja Santo Sepulcro, os vitrais retratando as 14 estações da Via Sacra são parte do legado deixado pela família Veit no interior do Estado. E um detalhado panorama dessa trajetória compõe o livro Ateliê Veit: A Paixão pela Arte, de autoria de Elinor Arlete Veit Somensi, bisneta do pioneiro vitralista alemão Albert Gottfried Veit.

Conforme destacado no livro, Veit deixou a Europa em 1913, quando percebeu que o continente caminhava para a Primeira Guerra Mundial. Temendo a convocação dos filhos para o serviço militar, partiu para o sul do Brasil com toda a família: a esposa Margaretha, os três filhos, as duas filhas, um genro, dois netos e o noivo da outra filha (foto abaixo).

Inicialmente, os Veit ocuparam terras no norte do Estado. Dois anos depois, a família decidiu tentar a sorte em Porto Alegre. Na Capital, Alberto Veit – nome adotado pelo alemão no Brasil – trabalhou inicialmente na Vidraçaria Seitz & Bopp.

Já em 1920, fundou o ateliê Vitraux de Arte Veit, sob a razão social Veit & Filho, em parceria com o filho Hans. Posteriormente, o filho mais velho, Albert, e o neto Albert Leopoldo Höpf juntaram-se ao negócio.

O imigrante alemão Albert Gottfried Veit (sentado) e a família em 1912 Família Veit / Arquivo Pessoal

O mestre Albert Veit (ao centro) na oficina em Porto Alegre Família Veit / Arquivo Pessoal

ENCOMENDA EM 1935

Após o falecimento do mestre, em 1934, o legado familiar na arte dos vitrais teve continuidade com a empresa de um filho, a Hans Veit & Cia. Foi exatamente essa firma que executou as peças da Igreja Santo Sepulcro, encomendadas em 1935 – dois anos antes da inauguração do templo, em 31 de janeiro de 1937.

Conforme destacado no livro Igreja Santo Sepulcro - Memórias de Fé e Arte, dos autores Elenira Prux e Rodrigo Lopes, os vitrais detalhando a Paixão e Morte de Cristo foram viabilizados junto ao Ateliê Veit graças à colaboração da comunidade da época.

A identificação dos doadores, inclusive, acompanha a maior parte das Estações. Entram aí nomes como Rosa Morello, José Cesa, Abramo Eberle, Therezinha e Filomena Pieruccini, Juliana Lamb, Adelina Zambelli, Olga Festugato, Victorio, João e Atílio Cesa; Rita e Elvirita Azevedo, Ondina Gavioli, Marina Peña, Anna Falcão, Matilde Goyer, Terezinha Baldin, Maria Hugo, Domênica Veronese, Lygia, Nair Lady, Noemia e Jayme De Carli; Norma Pedroso, Erna Zanella, Lea Rache, Ignez Andreazza e Josefina Rossi.

A marca do atelier “Hans Veit e Cia - Porto Alegre” na Estação 14, junto ao altar da Igreja Santo Sepulcro Rodrigo Lopes / divulgação

As doadoras e a marca do atelier “Hans Veit e Cia - Porto Alegre” na Estação 14, junto ao altar da Igreja Santo Sepulcro Rodrigo Lopes / divulgação

A Estação VI - "Verônica limpa o Rosto de Jesus" e a escultura de Nosso Senhor dos Passos, confeccionada no Atelier Zambelli Rodrigo Lopes / divulgação

NA SERRA GAÚCHA

:: Em Caxias, a firma Veit & Filho também foi responsável pela produção dos vitrais da Catedral Diocesana. Colocados ali entre os anos de 1924 e 1925, os vitrais destacam os quatro evangelistas, o Espírito Santo e os santos de veneração dos imigrantes italianos – na porta central está o da padroeira Santa Teresa D´Ávila.

:: Pela Serra, a produção dos Veit encontra-se ainda na Paróquia do distrito de Santa Lúcia do Piaí e em cidades como Bom Jesus (Paróquia Senhor Bom Jesus), Flores da Cunha (Capela de São Roque), Garibaldi (capela do Hotel Mosteiro São José e Paróquia São Pedro), Veranópolis (Paróquia São Luiz Gonzaga), Antônio Prado (Paróquia Sagrado Coração de Jesus), Nova Prata (Paróquia São João Batista e Santuário Nossa Senhora Aparecida) e Vacaria (Catedral Nossa Senhora da Oliveira).

Os vitrais da Estação VII - "Jesus Cai pela Segunda Vez", acima da porta principal da igreja Santo Sepulcro Rodrigo Lopes / divulgação

Estação IX - "Jesus Cai pela Terceira Vez" foi uma oferta da prefeitura de Caxias Rodrigo Lopes / divulgação

As doadoras da Estação X Rodrigo Lopes / divulgação

A OBRA

O livro “Ateliê Veit: A Paixão pela Arte” pode ser adquirido no site da Editora Oikos.

Livro foi escrito pela bisneta do fundador Não se aplica / Arquivo Pessoal

MISSAS

A Igreja Santo Sepulcro realiza missas semanais aos domingos, às 17h.



