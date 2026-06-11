Randon: o surgimento da Master Freios em 1986

Dia 24 de abril de 1986: Raul Randon, Pedro Simon, Erino Tonon e Victorio Trez conferem a linha de produção e a demonstração do freio Master Acervo Memorial do Transporte de Cargas / divulgação

Há 40 anos, Caxias testemunhava a chegada da Master Freios, hoje a maior fabricante de freios para caminhões, ônibus e semirreboques da América Latina. Fruto da aliança da Randoncorp com o grupo norte-americano Cummins, a joint venture foi constituída oficialmente em 24 de abril de 1986, durante uma solenidade que reuniu diretores, colaboradores, industrialistas e representantes do poder público municipal e estadual.

Além dos empresários Raul Randon, Erino Tonon e Astor Schmitt, participaram Leonard Buckmann, diretor da então Rockwell International Corporation (Meritor, que atualmente é parte do grupo Cummins), o cônsul dos Estados Unidos, George Lennon; o Ministro da Agricultura do governo Sarney, Pedro Simon; o governador do Estado, Jair Soares; o prefeito Victorio Trez e os secretários Flávio Ioppi, Rosendo Prieto e Luiz Adams.

Raul Randon e o governador Jair Soares durante a visita à fábrica Acervo Memorial do Transporte de Cargas / divulgação

Raul Randon acompanha Jair Soares e Victorio Trez durante a visita às dependências da fábrica Acervo Memorial do Transporte de Cargas / divulgação

INÍCIO DA PRODUÇÃO

Conforme reportagem do Pioneiro de 25 de abril de 1986, o protocolo incluiu também uma vista às dependências da fábrica (fotos acima e abaixo). Confira parte do texto original de 40 anos atrás:

“A nova empresa criará os primeiros protótipos em janeiro do próximo ano (1987), iniciando as atividades em março. O investimento envolverá recursos na ordem de US$ 6 milhões, dos quais US$ 3,7 milhões serão destinados a máquinas. Nos três primeiros anos de operação da Master, deverão ser feitas exportações no total de US$ 6,4 milhões. Já para o primeiro quinquênio está projetada uma venda média anual de US$ 10,7 milhões. A produção inicial será de 90.000 freios/ano, sendo que no quinto ano ela passará para 190.000 freios/ano. Para iniciar seu trabalho, a Master contará com 115 empregados”.

A saber: hoje, a capacidade produtiva da Master Freios é superior a um milhão de unidades/ano. Já o quadro da empresa é composto por 1.200 colaboradores.

Solenidade de assinatura do contrato, na sede da Randon, em 24 de abril de 1986. Acervo Memorial do Transporte de Cargas / divulgação

Governador Jair Soares assinou como testemunha do contrato entre a Randon e a empresa norte-americana Acervo Memorial do Transporte de Cargas / divulgação

NA IMPRENSA

Nas reproduções abaixo, o surgimento da então Freios Master destacado nas edições do Pioneiro de 24 e 25 de abril de 1986.

Matéria do Pioneiro de 15 de abril de 1986 anunciando a parceria entre as duas empresas Jornal Pioneiro / reprodução

Matéria do Pioneiro de 25 de abril de 1986 destacando a constituição da nova empresa Jornal Pioneiro / reprodução