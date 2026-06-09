O mascote do Super Calcagnotto

Grilo empurrando um carrinho lotado de compras estampava todos os anúncios do mercado Jornal Pioneiro / reprodução

Impossível falar do antigo Super Calcagnotto e não lembrar de seu simpático mascote: O Grilo Falante. Era o personagem que estampava desde os antigos sacos de papel pardo até os anúncios e promoções do empreendimento.

Ao recordar dos primórdios do mercado, na década de 1960, seu Antoninho Calcagnotto, 90 anos, deu detalhes de como ele surgiu:

- Estávamos procurando um mascote para o mercado. Pensamos em elefante, formiga, daí acabamos optando pelo “grilo da sorte” - comentou o empresário, salientando que a inspiração veio do personagem da Disney, mas com “algumas adaptações”.

O sucesso foi imediato - e impulsionou diversas ações publicitárias, especialmente as direcionadas ao público infantil, na Semana da Criança. Uma delas foi o concurso Arte Jovem, em que os melhores trabalhos eram contemplados com prêmios e mimos do mercado (foto abaixo).

Semana da Criança de 1976: grilo divulgou o concurso Arte Jovem, em que os melhores trabalhos eram contemplados com prêmios do mercado Acervo pessoal / reprodução

O Super Super Calcagnotto da Rua Sinimbu, defronte ao Colégio São Carlos, em 1986 Maria da Graça / Agência RBS/ 23-6-1986

Grilo empurrando um carrinho lotado de compras estampava todos os anúncios do mercado Jornal Pioneiro / reprodução

CLÁSSICO DO VAREJO

Empurrando um carrinho cheio de compras, o Grilo Falante se consolidou como símbolo do Calcagnotto a partir dos anos 1970, especialmente à época da chegada do Super Super Calcagnotto, a unidade número 18, na Rua Sinimbu, defronte ao Colégio São Carlos.

Inaugurado oficialmente em 6 de fevereiro de 1975, às vésperas da abertura da Festa da Uva que celebrava o centenário da imigração italiana, o empreendimento surgia ancorado por uma gama de novidades: funcionamento até 22h, galeria circular panorâmica interna, elevador panorâmico, estacionamento no subsolo, sonorização ambiente, coleta de correios, telefone público, bar executivo, farmácia, adega de importados, lanchonete para 65 pessoas na sobreloja, floricultura e bomboniére - tudo em um mesmo espaço.

Na imagem abaixo, seu Antoninho exibe o carrinho de mercado em miniatura com a figura do simpático grilo. Foi a lembrança ofertada a vários clientes e fornecedores do super 18, em fevereiro de 1975. Um verdadeiro clássico do varejo caxiense.

Lembrança de 1975: seu Antoninho Calcagnotto e o carrinho em miniatura do súper, com a imagem do grilo falante Rodrigo Lopes / divulgação

Saco de papel do mercado, lembrança disponível no Antiquário Jonathan Franco Rodrigo Lopes / divulgação

NATAL DE 1977

O simpático Grilo Falante também participou da gravação da mensagem de Natal do Super Calcagnotto, em dezembro de 1977, na TV Caxias Canal 8. O filme contou ainda com a participação do Papai Noel e dos Canarinhos do Colégio do Carmo (foto abaixo).

Grilo Falante, Papai Noel e os Canarinhos do Carmo na TV Caxias, em 1977 Jornal Pioneiro / reprodução

O PRIMEIRO

Conforme destacado neste espaço na última semana, o primeiro Super Calcagnotto foi o da Rua Sinimbu, 2.161, entre a Marechal Floriano e a Garibaldi. Ele foi inaugurado em 15 de maio de 1965.