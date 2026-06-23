O batismo do avião Hugo Cantergiani em 1950

Dom José Barea abençoou o avião Hugo Cantergiani no Aeroclube em 4 de março de 1950. Participaram o prefeito Luciano Corsetti, a rainha do Aeroclube, Mira Gazola; e a mãe de Hugo, Luiza Cantergiani Ver Descrição / Agencia RBS

Um dos tantos modelos doados pela Campanha Nacional da Aviação ao Aeroclube de Caxias do Sul, o PP-HJX ganhou solenidade especial no dia 4 de março de 1950 - em meio à programação da Festa da Uva que celebrava os 75 anos de imigração italiana. O novo avião de treinamento ganhou o nome de Hugo Cantergiani, uma homenagem da diretoria do Aeroclube ao piloto caxiense falecido em 1937, no Rio de Janeiro.

Da solenidade participaram o prefeito Luciano Corsetti, o comandante Arcy da Rocha Nóbrega, o juiz Manoel Brustolini Martins, a rainha do Aero Clube, Mira Gazola; os senhores Darwin Corsetti e Willy Cantergiani, e o bispo Dom José Barea, responsável pela bênção da aeronave (foto acima).

Conforme destacado na edição de 12 de março de 1950 do jornal “A Época”, a cerimônia foi paraninfada pela senhora Luiza Cantergiani, progenitora de Hugo.

Hugo Cantergiani (1908-1937) Acervo Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

PAIXÃO DE INFÂNCIA

Um dos grandes incentivadores da aviação civil brasileira, Hugo Cantergiani nasceu em 2 de janeiro de 1908, em Caxias do Sul. Filho da professora Luiza Marchioro Cantergiani e do comerciante Heitor Ettore Cantergiani, o menino desde cedo demonstrou interesse pela aviação.

- Ele recebia jornais e revistas com notícias e fotos de avião. Isso foi aumentando a paixão dele - contou, em uma reportagem de 2024, o aposentado Hugo Roberto Cantergiani, sobrinho do aviador e que foi batizado com o mesmo nome em homenagem ao tio.

O sonho alimentado pelas fotografias de jornal, na infância, começou a ser colocado em prática aos 21 anos, quando Cantergiani se matriculou na Escola de Aeronáutica do Exército, no Rio de Janeiro. Lá, o jovem alcançou a patente de 3º sargento aviador.

Matéria do jornal Pioneiro de 9 de março de 1950 destacando o batismo do avião Hugo Cantergiani, piloto que dá nome ao Aeroporto Regional de Caxias do Sul Jornal Pioneiro / reprodução

MORTE EM 1937

Cantergiani iniciou como piloto no Exército, mas, em 1933, sofreu um acidente que resultou na perda parcial do movimento de um dos braços.

Conforme publicação do jornal "Diário de Notícias" de 5 de dezembro de 1933, o jovem estava acompanhado do piloto Edmundo Seixas, de 24 anos, quando a aeronave modelo Moth K142 caiu nas águas do antigo Porto Maria Angu, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Seixas não resistiu aos ferimentos. Já Cantergiani sofreu lesões graves no braço esquerdo, além de contusões e escoriações.

Impossibilitado de seguir a carreira na aviação militar, o jovem caxiense resolveu dedicar-se à aviação civil, fundando com amigos a própria escola. Ironicamente, foi durante um voo de instrução, em 6 de fevereiro de 1937, no Rio, que Hugo Cantergiani faleceu, aos 29 anos. O acidente resultou também na morte do aluno César Vasconcelos.

NOME DO AEROPORTO

:: O Aeroporto Regional de Caxias do Sul foi batizado com o nome de Hugo Cantergiani a partir da proposta do ex-vereador Enrico Emilio Mondin, em 1964.