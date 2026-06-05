Maior feira de antiguidades da região ocorre neste final de semana, em Caxias

Feira ocorre neste sábado e domingo, das 9h às 18h, no bairro Pio X Jonathan Franco / divulgação

Programa obrigatório para quem curte raridades e curiosidades, a feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco – a maior da Serra Gaúcha – movimenta Caxias neste feriadão. Será neste sábado e domingo, das 9h às 18h, na Rua Ângelo Chiarello, 3.374, bairro Pio X.

Estarão disponíveis móveis antigos, lustres, porcelanas, pratarias, objetos de decoração, artigos campeiros, geladeiras, máquinas de escrever, discos de vinil, colecionáveis, além de centenas de “novidades” de outros tempos, totalizando um acervo em torno de 100 mil peças. Haverá ainda itens sinalizados com 30% de desconto e saldos a R$ 20.

IRMÃOS AIMI

Outro destaque desta edição são as clássicas peças de marcenaria produzidas pelos senhores Nelson e Balduíno Aimi. O minucioso trabalho de entalhe em madeira dos dois irmãos está eternizado em aparadores, arandelas, esculturas de parede, cabideiros e estantes, vários deles recentemente garimpados em residências de Caxias.

A saber: falecido em 2023, seu Nelson Aimi foi responsável pela confecção das cadeiras do altar e pelas belíssimas molduras da Via Sacra da Igreja São Pelegrino.

Aparador e arandelas esculpidas em madeira compõem o acervo Rodrigo Lopes / divulgação

Mobiliário entalhado em madeira integra o acervo Rodrigo Lopes / divulgação

EM BUSCA DE SOBRERA

Mesclando antiguidades com centenas de obras de arte, o Antiquário Jonathan Franco também está garimpando telas do pintor uruguaio Robinson Sobrera.

Entre os anos 1970 e 1980, Sobrera destacou-se em Caxias produzindo retratos sob encomenda, imagens de casarios, paisagens, árabes, beduínos e temáticas regionais - expostas e comercializadas em espaços como a Molduraria Caxiense (Bassanesi), a Tapeçaria Rio, a Galeria Soluzione, o Recreio da Juventude, o Clube Juvenil, a Galeria Municipal de Artes e o Alfred Palace Hotel.

Anos 1970: quadro de Robinson Sobrera recentemente vendido no antiquário Rodrigo Lopes / divulgação

Robinson Sobrera também atuou como professor de pintura junto ao Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul (Navi). Ele faleceu em 1998, aos 63 anos, em Torres, para onde se transferiu no início dos anos 1990.

Interessados em comercializar acervos particulares com obras do artista podem entrar em contato com Jonathan Franco pelo fone (54) 99124.7288.

Obra de Robinson Sobrera recentemente vendida no antiquário Rodrigo Lopes / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: Feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco.

:: Quando: neste sábado (6) e domingo (7), das 9h às 18h.

:: Onde: Rua Angelo Chiarello 3.374, bairro Pio X - Caxias do Sul.

:: Quanto: entrada franca.

:: Mais informações: (54) 99124.7288, com Jonathan Franco, e também pelo Facebook e Instagram do organizador. A casa também adquire peças antigas, mediante avaliação.