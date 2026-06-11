Igreja São Pelegrino antes da conclusão das pinturas

O entorno do altar ainda “vazio”, logo após a conclusão da Santa Ceia, em 1951 Acervo Paróquia São Pelegrino / reprodução

Eleita a igreja mural mais deslumbrante da América Latina pela Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), em 2025, São Pelegrino é fonte inesgotável de histórias – e sensações. Tanto que, para a OMPT, o reconhecimento se baseia não apenas na beleza e na qualidade técnica dos murais, mas também na experiência sensorial que o local oferece.

Cabe, daí, a pergunta: você consegue imaginar o templo ainda sem a Santa Ceia e as pinturas do altar ou com o teto inacabado? É esse exercício de percepção que propomos aqui. Os registros da igreja “incompleta” reproduzidos nesta página integram o acervo da Paróquia São Pelegrino.

Padre Eugênio Giordani analisando o local que receberia a Santa Ceia e Os Evangelistas, em 1951 Livro "Aldo Daniele Locatelli" / Reprodução





O entorno do altar ainda “vazio”, logo após a conclusão da Santa Ceia, em 1951 Acervo Paróquia São Pelegrino / reprodução

Missa de inauguração da Igreja São Pelegrino em 2 de agosto de 1953, ainda sem as pinturas laterais: as aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alecoque (à esquerda) e de Nossa Senhora de Caravaggio à camponesa Joaneta (à direita) Acervo Paróquia São Pelegrino / reprodução

O CONJUNTO PICTÓRICO

Inaugurada em 2 de agosto de 1953, a Igreja São Pelegrino notabiliza-se pelo conjunto pictórico assinado pelo italiano Aldo Locatelli. Entram aí a Santa Ceia, as aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alecoque e de Nossa Senhora de Caravaggio à camponesa Joaneta, além dos murais A Criação do Cosmo, A Criação da Mulher, A Expulsão de Adão e Eva do Paraíso, e o Juízo Final.

Outros destaques são os caixotões inspirados no hino do Juízo Final (Dies Irae), no teto, e a Via-Sacra, último trabalho desenvolvido por Locatelli para o templo. As telas, todas pintadas no atelier do artista em Porto Alegre entre 1958 e 1960, foram inauguradas em 22 de maio de 1960, durante as homenagens a Nossa Senhora de Caravaggio.

Elas dividem a atenção, nas laterais, com as não menos famosas Estações de Misericórdia – confeccionadas, a partir de 1956, pelo decorador auxiliar de Locatelli, o também italiano Emilio Sessa.