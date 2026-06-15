Copa de 1958 e a bolada do bar “A Cigana”

Apuração dos palpites reuniu o patrocinador Bruno Rossi, o jornalista Heráclito Limeira, os radialistas Jimmy Rodrigues e Ary Dornelles, além dos senhores Clovis Sperandio e Sadi Zini Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Em tempo de Copa do Mundo e de apostas nos campeões, recordamos da bolada que movimentou a freguesia do lendário bar A Cigana, situado na Av. Júlio de Castilhos, defronte a então Praça Ruy Barbosa. Foi em junho de 1958, ano em que o Brasil levou a taça de campeão mundial pela primeira vez, vencendo a Suécia.

O concurso era simples: ao consumir na casa, o freguês dava seu palpite sobre os diversos jogos da rodada em um papelzinho, posteriormente depositado em uma urna. Matéria na edição de 14 de junho do Pioneiro detalhou a primeira fase, quando foram escrutinados 3.207 cupons:

“Agora, com a realização da Copa do Mundo, o esportista engenheiro Bruno Rossi ofertou Cr$ 10.000 ao acertador dos vencedores da primeira rodada. Como não houve acertador, o prêmio ficou para a rodada a ser efetuada amanhã, pela Copa do Mundo”.

As imagens desta página trazem o momento da apuração dos palpites, ocorrida em 9 de junho de 1958. A convite de Sady De Carli, proprietário do bar “A Cigana”, participaram Bruno Rossi - o patrocinador da Bolada Copa do Mundo -, o jornalista Heráclito Limeira, os radialistas Jimmy Rodrigues e Ary Dornelles, além dos senhores Clovis Sperandio e Sadi Zini, da Liga Caxiense de Futebol.

Apuração dos palpites no bar A Cigana ocorreu em 9 de junho de 1958 Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Escrutínio ocorreu nas dependências do bar “A Cigana”, na Av. Júlio de Castilhos, defronte à Praça Dante Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

IMÉRIO KUHN

O escrutínio revelou a má argúcia do torcedor caxiense, tendo a bolada ficado em poder dos patrocinadores, conforme detalhou o Pioneiro da época:

“O que mais se aproximou da vitória foi o senhor Imério Kuhn, com seis jogos perfeitamente certos e dois absolutamente errados. Na contagem dos palpites, foi verificado que, pelo certame metropolitano, foram colocados apenas 824 cupons (a bolada maior estava no outro), enquanto que pelo campeonato mundial, com um prêmio de Cr$ 10.000, foram escrutinados 2.383, isso em apenas dois dias e meio de concurso”.

Sady De Carli entrega os prêmios a Ítalo Balen e Joaquim Boeira de Lemos no bar A Cigana, junto a representantes da imprensa e torcedores Mauro De Blanco / Jornal Pioneiro,Reprodução

OS VENCEDORES

A Bolada Copa do Mundo voltou a estampar as páginas do Pioneiro em 29 de junho de 1958, desta vez destacando os grandes vencedores: o advogado Ítalo Balen e o senhor Joaquim Boeira de Lemos. O concurso, porém, havia sido readequado: