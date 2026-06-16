Cine Teatro Real nos anos 1950

Inaugurado em 23 de fevereiro de 1950, pegando carona às vésperas da abertura da Festa da Uva que comemorava os 75 anos da imigração italiana, o Cine Teatro Real até hoje é lembrado pelos moradores mais antigos do bairro São Pelegrino e arredores.
Além de filmes e montagens teatrais, o palco do cinema abrigou centenas de shows, operetas e espetáculos de teatro de revista. Também eternizou o Dia do Belo Sexo – posteriormente rebatizado de Dia da Dama – com ingresso cortesia para elas na sessão das terças- feiras.
Em declínio a partir do final dos anos 1970, o Real anunciou seu fechamento em dezembro de 1982. Já a derradeira exibição, com o filme Pânico no Atlantic Express, deu- se em 2 de janeiro de 1983. E para as gerações posteriores, o prédio ficou diretamente associado a outro estabelecimento: as antigas Lojas Brasileiras...
A imagem acima traz o Real à época de seu surgimento, no início da década de 1950, em um bucólico bairro São Pelegrino. No detalhe abaixo, as novidades tecnológicas da época e a programação, resumidas em um anúncio publicado nas páginas do Pioneiro.
PRIMÓRDIOS
Conforme detalhado no livro “Cinema: Lembranças...”, de autoria das professoras Kenia Pozenato e Loraine Slomp Giron, o Cine Teatro Real comportava um total de 1,5 mil lugares, entre plateia e mezanino, e suas cadeiras eram estofadas em amarelo escuro.
O abrir das cortinas grenás, com o nome Cine Teatro Real bordado em dourado, era embalado pela Marcha Triunfal, da ópera Aída, de Giuseppe Verdi.