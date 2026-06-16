Astros da TV Tupi no Super Calcagnotto em 1965

A promoção do ano. Assim foi definida a visita dos atores Sérgio Cardoso e Rita Cleós às Organizações Calcagnotto em 22 de agosto de 1965. Intérpretes dos personagens Cicilo e Biondina na novela O Cara Suja, exibida pela TV Tupi, Sérgio e Rita participaram de um badalado roteiro por Caxias naquele domingo pós-nevasca. A neve de 19 e 20 de agosto de 1965, aliás, quase impediu a visita.
Quedas de barreiras e estradas interrompidas postergaram por quase um dia a estreia da dupla em solo caxiense. Além de protagonizar um espetáculo no Cine Teatro Real, Sergio e Rita almoçaram no lendário Restaurante Vindima, visitaram o então recém-inaugurado Supermercado Calcagnotto e participaram de um coquetel na mansão do empresário Guerino Calcagnotto.
Nas imagens desta página alguns momentos desse périplo, com destaque para a multidão aglomerada defronte ao prédio do mercado, na Rua Sinimbu, 2.161, entre a Marechal Floriano e a Garibaldi. No detalhe abaixo, Cândido Calcagnotto e Sérgio Cardoso passeiam pelas dependências do súper, inaugurado três meses antes, em 15 de maio de 1965.
BILHETE DE AGRADECIMENTO
“Cicilo e Biondina” também circularam pela mansão do empresário Guerino Calcagnotto. Do encontro participaram seu Antoninho Calcagnotto, Egeu Feix, Ruy Alberto Calcagnotto, Carlos Bellini, Reynaldo Rech, João Calcagnotto, Adyl Pasin, José Fochesato, Ivo Chies, Léo Stalivieri, Sady Feix, Nelson Calcagnotto, Luiz Galvão, Cândido Calcagnotto e Ruy Bergmann, entre diversos outros convidados.
Após um aperitivo e um bate-papo com os anfitriões, Sérgio e Rita deixaram uma lembrança de agradecimento, reproduzida na edição do Pioneiro de 28 de agosto de 1965, que detalhou toda a agenda da dupla (fotos abaixo).