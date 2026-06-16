Astros da TV Tupi no Super Calcagnotto em 1965

Multidão se aglomerou defronte ao Calcagnotto da Rua Sinimbu para ver os astros da TV, em 22 de agosto de 1965 Acervo família Calcagnotto / divulgação

A promoção do ano. Assim foi definida a visita dos atores Sérgio Cardoso e Rita Cleós às Organizações Calcagnotto em 22 de agosto de 1965. Intérpretes dos personagens Cicilo e Biondina na novela O Cara Suja, exibida pela TV Tupi, Sérgio e Rita participaram de um badalado roteiro por Caxias naquele domingo pós-nevasca. A neve de 19 e 20 de agosto de 1965, aliás, quase impediu a visita.

Quedas de barreiras e estradas interrompidas postergaram por quase um dia a estreia da dupla em solo caxiense. Além de protagonizar um espetáculo no Cine Teatro Real, Sergio e Rita almoçaram no lendário Restaurante Vindima, visitaram o então recém-inaugurado Supermercado Calcagnotto e participaram de um coquetel na mansão do empresário Guerino Calcagnotto.

Nas imagens desta página alguns momentos desse périplo, com destaque para a multidão aglomerada defronte ao prédio do mercado, na Rua Sinimbu, 2.161, entre a Marechal Floriano e a Garibaldi. No detalhe abaixo, Cândido Calcagnotto e Sérgio Cardoso passeiam pelas dependências do súper, inaugurado três meses antes, em 15 de maio de 1965.

Cândido Calcagnotto e o ator Sérgio Cardoso circulam pelo Supermercado Calcagnotto, inaugurado em 15 de maio de 1965 Acervo família Calcagnotto / divulgação

Atores Sérgio Cardoso e Rita Cleós foram recepcionados pelo empresário Cândido Calcagnotto Acervo família Calcagnotto / divulgação

Antoninho Calcagnotto e o ator Sergio Cardoso nas dependências do Super Calcagnotto, em 1965 Acervo família Calcagnotto / divulgação

Séegio Cardoso na janelas do Calcagnotto Acervo família Calcagnotto / divulgação

Os atores Sérgio Cardoso e Rita Cleós (à esquerda) e o empresário Cândido Calcagnotto (na janela à direita) Acervo família Calcagnotto / divulgação

Dupla distribuiu centenas de autógrafos aos fãs Acervo família Calcagnotto / divulgação

BILHETE DE AGRADECIMENTO

“Cicilo e Biondina” também circularam pela mansão do empresário Guerino Calcagnotto. Do encontro participaram seu Antoninho Calcagnotto, Egeu Feix, Ruy Alberto Calcagnotto, Carlos Bellini, Reynaldo Rech, João Calcagnotto, Adyl Pasin, José Fochesato, Ivo Chies, Léo Stalivieri, Sady Feix, Nelson Calcagnotto, Luiz Galvão, Cândido Calcagnotto e Ruy Bergmann, entre diversos outros convidados.

Após um aperitivo e um bate-papo com os anfitriões, Sérgio e Rita deixaram uma lembrança de agradecimento, reproduzida na edição do Pioneiro de 28 de agosto de 1965, que detalhou toda a agenda da dupla (fotos abaixo).

Chamada de capa do Pioneiro de 28 de agosto de 1965 Jornal Pioneiro / reprodução

Matéria do Pioneiro de 28 de agosto de 1965 destacando a visita dos atores. Jornal Pioneiro / reprodução

Mensagem da dupla publicada no Pioneiro de 28 de agosto de 1965 Jornal Pioneiro / reprodução

Os atores Rita Cleós e Sérgio Cardoso no Cine Tetaro Real Acervo família Calcagnotto / divulgação

Sérgio Cardoso durante a apresentação no Cine Real Acervo família Calcagnotto / divulgação

Sérgio Cardoso durante a apresentação no Cine Real Acervo família Calcagnotto / divulgação

Atores distribuíram centenas de autógrafos aos fãs Acervo família Calcagnotto / divulgação

Sérgio Cardoso distribuindo autógrafos na janela Acervo família Calcagnotto / divulgação

Sérgio Cardoso e a multidão de fãs no Cine Real Acervo família Calcagnotto / divulgação