A inauguração do Monte Calvário em 1952 

Fiéis dirigem-se ao monumento em 27 de abril de 1952 Geremia / Divulgação

Inaugurado em 27 de abril de 1952, quando São Marcos era o segundo distrito de Caxias do Sul, o Monte Calvário é destino obrigatório no roteiro turístico-religioso da Serra – conforme registrou a colega Juliana Bevilaqua em uma reportagem do Pioneiro no final de semana.

O espaço, que em 2027 completará 75 anos, foi idealizado pelo cônego italiano Henrique Compagnoni (1882-1971). Pároco do distrito de São Marcos até 1962, Compagnoni almejava a construção de um monumento dedicado à Paixão e Morte de Jesus Cristo desde meados dos anos 1930. Mas foi somente a partir de 1950 que o local começou a tomar forma.

CORAL DE 100 VOZES

Executado pela firma Segalla & Rossi Ltda – dos engenheiros Frederico Segalla e Bruno e Darcy Rossi –, o monumento em basalto teve sua inauguração detalhada no Pioneiro de 3 de maio de 1952.

A solenidade, acompanhada por centenas de fiéis, contou com a presença do prefeito Euclides Triches, do sub-prefeito do distrito, Miguel Ramos de Castilhos; dos bispos Dom Cláudio Colling, de Passo Fundo, e Dom Cândido Maria Bampi, de Vacaria; além dos padre Pedro Casara, presidente da comissão da festa; e Ernesto Mânica, de Antônio Prado.

Conforme destacado no Pioneiro da época, “nota especial merece o coro de 100 vozes, organizado pelo cônego Henrique Compagnoni, que executou Le Campane di San Pietro, maravilhando a todos os presentes pela justeza e brilho com que foi cantado. Ao meio-dia, foi oferecido a todos os convidados e padrinhos da inauguração um suculento churrasco e um almoço”.

Nas imagens desta página, alguns momentos da manhã daquele domingo, 27 de abril de 1952. Nos registros produzidos pelo antigo Studio Geremia, o local foi identificado também como o “Monumento ao Cristo Redentor”.

A cerimônia de inauguração em 1952 Geremia / Divulgação

O Monte Calvário em abril de 1952 Geremia / Divulgação

Símbolo de São Marcos foi inaugurado ainda quando o município era o segundo distrito de Caxias Geremia / Divulgação

ANO SANTO

Conforme destacado pelo padre Osmar Possamai (1941-2016) em uma reportagem de 2011, o papa Pio XII instituiu o ano de 1950 como Ano Santo e pediu para que as comunidades católicas fizessem símbolos de reflexão religiosa.

– Para Pio XII, a cruz era o centro de tudo, pois dela brotam todos os santos sacramentos. Com base nisso, padre Henrique pensou em reproduzir o Monte Calvário – explicou Possamai à época.

Segundo o livro "História de São Marcos", escrito por padre Osmar e pelo professor Luiz Antonio Rizzon, a intenção do religioso era erguer apenas a cruz central, que hoje é o Monumento ao Calvário. Depois, Compagnoni decidiu construir as estações que representam o trajeto de Jesus até o túmulo.

Estrutura em basalto foi obra da firma Segalla & Rossi Geremia / Divulgação

ATUAÇÃO

:: Desde 1915, quando se estabeleceu em Caxias, o cônego Henrique Compagnoni esteve envolvido em diversos projetos que contribuíram para a evolução do antigo distrito de São Marcos.

:: Durante o período em que atuou na paróquia são-marquense, participou da construção da igreja matriz e da casa canônica, além de defender a emancipação política do município, o que ocorreu em 9 de outubro de 1963.

:: Henrique Compagnoni faleceu em 1971, aos 89 anos.

NA IMPRENSA

Na seleção abaixo, a construção do Monte Calvário destacada nas páginas do Pioneiro. Na edição de 19 de abril de 1952 é detalhada a construção e a firma Segalla & Rossi.

Outra curiosidade foi a notícia de um futuro sino batizado em homenagem a Getúlio Vargas - o "Vox Getulli". Ele seria instalado junto ao campanário a ser erguido ao lado do monumento, devido ao incentivo do ex-presidente.

Matéria do Pioneiro de 19 de abril de 1952 destacando a construção do Monte Calvário, inaugurado em 27 de abril de 1952 Jornal Pioneiro / divulgação

Texto de 1952 destacou o sino "Vox Getulli" e o apoio do ex-presidente na construção Jornal Pioneiro / divulgação