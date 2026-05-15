Uma caminhada pela história do bairro Lourdes

Caxias: anos 1950: passeio deste sábado contempla espaços emblemáticos de Lourdes, como o Arquivo Histórico Municipal (antigo Hospital Carbone, à direita) e o complexo Fabbrica (antiga Vinícola Luiz Michielon, com a chaminé, à esquerda) Studio Tomazoni Caxias,Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / Divulgação

O projeto Fotos e Fatos - Calendário Lourdes 2026 promove neste sábado, a partir das 13h30min, uma caminhada pelas ruas do bairro Nossa Senhora de Lourdes.

A visita mediada contempla quatro pontos históricos, turísticos e de preservação da memória destacados no tradicional calendário: a Igreja Santo Sepulcro, o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (antigo Hospital Carbone e Casa de Negócios de Vicente Rovea), o Monumento Nacional ao Imigrante e o complexo Fabbrica (parte da antiga Vinícola Luiz Michielon).

O ponto de encontro será na Capela do Santo Sepulcro. Ali, os participantes serão recepcionados pela equipe do projeto e pela professora e restauradora Juliane Petry Panozzo Cesco, que falará sobre fatos históricos e do restauro da capela, ocorrido em 2024-2025. Na sequência, o grupo segue até o Arquivo Histórico Municipal, onde a diretora Catiuscia Xavier explicará por que o local é referência em preservação e acesso à informação.

Já a historiadora Franciele Oliveira reunirá o defronte ao Monumento Nacional ao Imigrante - atualmente fechado para reformas -, a fim de mostrar o local como um espaço de memória simbólica de uma cidade construída a partir dos deslocamentos humanos.

Por fim, os participantes caminharão até a Fabbrica – Complexo Gastronômico e Cultural. Lá, a arquiteta Claudia Geremia vai apresentar as intervenções arquitetônicas realizadas no prédio que abrigou inicialmente a Vinícola Luiz Michielon. No local será possível apreciar uma exposição de todas as edições dos calendários.

A saber: o projeto do Calendário Lourdes é realizado há 17 anos. Desta vez, além da tradicional publicação, distribuída gratuitamente, ocorreram ações educativas, como a Oficina de Fotografia, ministrada pela fotógrafa Liliane Giordano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardelino Ramos e na Paróquia de Lourdes.