Paraninfo Nestor Rizzo nos anos 1950

Nestor Rizzo, paraninfo das ginasianas do Colégio São Carlos, em 1951. À esquerda, ao lado de Nestor, a jovem Maria de Lourdes Mariani Vial. Na última fila, da esquerda para a direita, as irmãs Vanda e Carlota de Lima. Você reconhece mais alguma? Informações para o e-mail acima Roni Rigon / Agencia RBS

Nascido em Porto Alegre em 1914, o empresário Nestor Domingos Rizzo teve papel fundamental na implantação e consolidação de alguns dos mais importantes meios de comunicação de Caxias do Sul. Fundador da Rádio Caxias, do jornal Diário do Nordeste e da TV Caxias Canal 8, Rizzo também foi um empreendedor de iniciativas sociais, conforme destacou o radialista Leonel de Castilhos no livro Rádio Caxias 50 anos.

Na década de 1960, por exemplo, ele desencadeou uma campanha de arrecadação de fundos para a aquisição de uma Kombi para a Apae, então dirigida pelo médico Henrique Ordovás Filho - o gesto generoso dos ouvintes da rádio permitiu a compra de dois veículos.

Toda essa atuação social costumava render homenagens e convites para paraninfar turmas de formandos. Trazemos aqui dois registros dos anos 1950, época em que Rizzo também presidiu o Clube Juvenil - agremiação bastante solicitada para realizar esse tipo de solenidade.

Na imagem acima vemos Rizzo como paraninfo da turma de ginasianas do Colégio São Carlos, em 1951. À esquerda de Nestor está a jovem Maria de Lourdes Mariani Vial. Na última fila, as irmãs Vanda e Carlota de Lima (as duas primeiras, da esquerda para a direita).

Abaixo, o empresário junto aos quartanistas do Ginásio Murialdo, de Ana Rech, em 1957. Infelizmente, não temos a identificação da maioria dos formandos e formandas de ambas as imagens.

Informações extras sobre “quem é quem” para o e-mail rodrigolopes33@gmail.com.

A saber: Nestor Rizzo faleceu em 5 de abril de 1982, aos 67 anos.