O incêndio da Fábrica de Acordeons Universal em 1976

Há 50 anos: os bombeiros combatendo as chamas com o auxílio da escada Magirus Odacyr Scalco / Jornal de Caxias,reprodução

Há 50 anos, o fogo consumiu uma das mais famosas fábricas de acordeons do Brasil: a Universal. Foi na manhã de 13 de maio de 1976, quando as chamas tomaram o terceiro andar do prédio localizado na Rua 20 de Setembro, 3.053.

Um resumo dessa história foi resgatado pelo colecionador e idealizador do futuro Museu do Acordeon, Jean Pierre Bianchi, no perfil do Instagram @museu.wk.

“Dois jornais, Pioneiro e Jornal de Caxias, estamparam o ocorrido na primeira página. Os prejuízos, declarados à polícia por um dos responsáveis, superaram 1 milhão de cruzeiros. O fogo iniciou-se na caldeira de reatores, atingiu tonéis de material altamente combustível e culminou na explosão de um botijão de gás. Trinta e cinco bombeiros, sob o comando do Tenente Ferreira, combateram as chamas com a escada Magirus — e sem hidrantes disponíveis. A água veio de carros-tanque cedidos por Marcopolo, Madezatti, Galiotto, Randon e pelo Samae.

Os 140 operários que trabalhavam na fábrica saíram ilesos. O horário matutino foi determinante: ocorrido à noite, o desastre teria sido total. Fundada em 1945, a Universal integrava o polo acordeonístico que fez de Caxias uma referência nacional na fabricação do instrumento. Meio século depois, preservar esse registro é também preservar a identidade de uma cidade”.

A capa do Pioneiro de 15 de maio de 1976 Jornal Pioneiro / reprodução

Fogo consumiu parte do prédio localizado na Rua Vinte de Setembro Jornal Pioneiro / reprodução

O prédio em chamas em 13 maio de 1976 Odacyr Scalco / Jornal de Caxias,reprodução

A retirada dos móveis e utensílios da casa ao lado da fábrica Odacyr Scalco / Jornal de Caxias,reprodução

OUTROS SINISTROS

:: Em 26 de janeiro de 1963, a Acordeons Tupy (já denominada de Frascati), na Rua Garibaldi, teve 70% de suas instalações destruídas por um incêndio.