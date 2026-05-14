O incêndio da Fábrica de Acordeons Universal em 1976

Há 50 anos, o fogo consumiu uma das mais famosas fábricas de acordeons do Brasil: a Universal. Foi na manhã de 13 de maio de 1976, quando as chamas tomaram o terceiro andar do prédio localizado na Rua 20 de Setembro, 3.053.
Um resumo dessa história foi resgatado pelo colecionador e idealizador do futuro Museu do Acordeon, Jean Pierre Bianchi, no perfil do Instagram @museu.wk.
“Dois jornais, Pioneiro e Jornal de Caxias, estamparam o ocorrido na primeira página. Os prejuízos, declarados à polícia por um dos responsáveis, superaram 1 milhão de cruzeiros. O fogo iniciou-se na caldeira de reatores, atingiu tonéis de material altamente combustível e culminou na explosão de um botijão de gás. Trinta e cinco bombeiros, sob o comando do Tenente Ferreira, combateram as chamas com a escada Magirus — e sem hidrantes disponíveis. A água veio de carros-tanque cedidos por Marcopolo, Madezatti, Galiotto, Randon e pelo Samae.
Os 140 operários que trabalhavam na fábrica saíram ilesos. O horário matutino foi determinante: ocorrido à noite, o desastre teria sido total. Fundada em 1945, a Universal integrava o polo acordeonístico que fez de Caxias uma referência nacional na fabricação do instrumento. Meio século depois, preservar esse registro é também preservar a identidade de uma cidade”.
OUTROS SINISTROS
:: Em 26 de janeiro de 1963, a Acordeons Tupy (já denominada de Frascati), na Rua Garibaldi, teve 70% de suas instalações destruídas por um incêndio.
:: Em 13 de agosto de 1971, um incêndio de grandes proporções também destruiu a fábrica de acordeões da Todeschini, em Bento Gonçalves. Conforme descrito pelo escritor Marcos Fernando Kirst na obra “Todeschini: A arte de se reinventar”, as chamas tiveram início na fábrica e acabaram atingindo as instalações, matérias-primas, produtos prontos e semi acabados, além de comprometerem equipamentos. O fogo, que iniciou durante a noite, continuou ao longo da madrugada e por boa parte do dia seguinte.