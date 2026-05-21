O aniversário de 60 anos de Abramo Eberle em 1940

Abramo e Elisa Venzon Eberle (sentados ao centro) com os filhos Júlio, Lilia, José e Rosália, funcionários e diretores da metalúrgica durante a solenidade de aniversário de 60 anos do empresário, em 2 de abril de 1940. Vemos, entre outros, Hugo Seidl, Odino Sartori, Oscar Martini, Hugo Argenta e Rizzieri Serafini (sentado ao centro, de óculos, junto da esposa Mariota) Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal Joãio Spadari Adami,divulgação

Não foram poucas as solenidades realizadas em comemoração ao 60º aniversário do empresário Abramo Eberle, em 2 de abril de 1940. A principal delas foi a sessão conduzida pelo orador Albano Volkmer na sede do Grêmio Atlético Eberle, quando vida e obra de Abramo ganharam retrospectiva – em 1940, a metalúrgica, fundada em 1896, somava 44 anos. Na sequência, ocorreu a inauguração da Biblioteca Elisa Venzon Eberle, batizada com o nome da esposa.

Conforme o jornal “A Época” de 14 de abril de 1940, naquela manhã de 2 de abril de 1940 também foi oficialmente aberta a “Aula de Desenho”, da qual foi patrono José Eberle (o Bepin), primogênito de Abramo e Elisa. Outro destaque do programa foi o reconhecimento aos funcionários. Abramo presenteou os jubilados que completaram 25 anos de serviço com um distintivo e um relógio de ouro.

Foram eles Antonio Fedrizzi, Angelo Bellini, Alberto Bellini, Rizzieri Serafini, Antonio Rasia, João Crisóstomo Gonçalves, Zulmir Fabris, Angelo Torresini e José Rasia (todos na foto acima). Eles aparecem junto à família de Abramo e Elisa (sentados ao centro).

Na imagem vemos ainda os irmãos Júlio João Eberle e Lilia Eberle Lupo (à esquerda), José Eberle (com a esposa Nahyr De Carli) e a irmã Rosália Eberle Peroni, com o marido Aristides Peroni (à direita), além de nomes com profícua atuação na metalúrgica, como Hugo Seidl, Odino Sartori, Oscar Martini, Hugo Argenta e Henrique Michielin, entre vários outros.

Detalhe: nos quadros da parede vemos, a partir da esquerda, os pais de Abramo (Giggia Bandera e Giuseppe), o próprio Abramo e a pintura "A Velha Funilaria", obra de Adélia Eberle (filha de Abramo), datada de 1929.

Com a colaboração de Maria Angélica Pettinelli Angonese.

Capa do jornal “A Época” de 7 de abril de 1940 destacando o aniversário de Abramo Jornal "A Época" / reprodução

PIQUENIQUE NO JU

As festividades de aniversário seguiram em diversos outros pontos da cidade. No campo do Esporte Clube Juventude, por exemplo, foi oferecido um piquenique com churrasco para mais de mil pessoas, entre operários e suas famílias – seguido de um “baile campestre”. Também houve missa na Catedral Diocesana e provas desportivas durante toda a tarde.

A saber: Abramo Eberle nasceu em 2 de abril de 1880 em Monte Magré – uma localidade rural da comuna italiana de Schio – e faleceu em 13 de janeiro de 1945. Tinha 64 anos.

GRÊMIO ATLÉTICO EBERLE

À época do aniversário de 60 anos de Abramo, o Grêmio Atlético Eberle era conduzido por Júlio João Eberle (diretor), Américo Garbin (vice), Olímpio De Stefani, Valdemar Prévidi e Ary Alessandrini (secretários), Odino Sartori, Calixto Rasia e Egidio Peletti (tesoureiros), Arlindo Spiandorello, Osvaldo Artico, Valdir Roese e Antonio Chiarello (bibliotecários) e Humberto Bassanesi (orador oficial). Confira outros integrantes: