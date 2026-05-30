Interiores da firma Irmãos Calcagnotto nos anos 1950

Firma Irmãos Calcagnotto, localizada na esquina das ruas Sinimbu e Visconde de Pelotas, nos anos 1960. Ao fundo, os sócios-proprietários Cândido e Severino Calcagnotto Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Para os consumidores mais antigos de Caxias do Sul e região, o nome Calcagnotto ia muito além da rede de supermercados surgida em 1965. Fundada ainda em 1946, sob a administração de Candido e Severino, a firma Irmãos Calcagnotto & Cia Ltda foi instalada na esquina das ruas Sinimbu e Visconde de Pelotas - endereço que imediatamente se consolidou na preferência da clientela, impulsionando o setor varejista no período pós-guerra.

O álbum“ Caxias do Sul -A Metrópole do Vinho”, de 1957, destacou o local como um empório onde era possível encontrar de tudo e para todos, principalmente em artigos elétricos, para o escritório e para o lar:

“Da linha de artigos da firma Irmãos Calcagnotto & Cia Ltda pode-se destacar máquinas de somar, de escrever, de costura e de lavar, artigos domésticos, material elétrico, lustres, refrigeradores de todas as marcas, rádios da afamada marca Philips, arquivos de aço, cataventos, balanças Filizola, bicicletas, motores G.E., cofres, fichários, etc, cujos artigos a firma mantém em grande escala e exposição permanente em sua loja”.

São desse variado estoque os registros desta página, integrantes do acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. Conforme anúncios da época, na loja podiam ser encontrados também pianos, gaitas e acordeons, com vendas em “suaves prestações”.

Nas duas imagens abaixo, o interior da Livraria Calcagnotto, que também marcou época na Av. Júlio de Castilhos, defronte à Praça Dante Alighieri.

Anos 1950/1960: tudo para o lar, de geladeiras e fogões a vitrolas e televisores Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Loja revendia produtos Arno e fogões Wallig Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

O PRÉDIO

O antigo prédio da esquina da Sinimbu com a Visconde foi demolido no final dos anos 1960 para abrigar o edifício da família e as novas instalações da loja. Posteriormente, sediou o Armarinhos Caxias e, hoje, a Casa & Cia (foto abaixo).