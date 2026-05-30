Memória

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Notícia

Interiores da firma Irmãos Calcagnotto nos anos 1950

Lojas localizavam-se na esquina das ruas Sinimbu e Visconde de Pelotas e também na Av. Júlio de Castilhos, defronte à Praça Dante

Rodrigo Lopes

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