A mãe do ano do bairro Rio Branco em 1973

Maria da Glória Paniz Cervelin em 1973, quando foi eleita Mãe do Ano do Clube de Mães Imaculada Conceição Acervo de família / divulgação

Em 1944, aos 18 anos, ela fez aulas de pilotagem no Aeroclube de Caxias do Sul, sem o conhecimento dos pais – uma “aventura” dos tempos de juventude. Em 1973, aos 47, casada e com três filhos, foi eleita a Mãe do Ano do bairro Rio Branco, a partir de um concurso promovido pelo Clube de Mães Imaculada Conceição. Falamos de dona Maria da Glória Paniz Cervelin, umas das moradoras mais atuantes da Paróquia dos Capuchinhos.

A partir de duas imagens disponibilizadas pela neta Tais Cervelin, recordamos desses certames que costumavam movimentar diversos Clubes de Mães pela cidade. Os critérios? Envolvimento comunitário, participação em atividades culturais e assistenciais, trabalho voluntário e engajamento social.

Em 1973, quando somava 25 anos de casada, Glória e diversas outras progenitoras receberam a faixa durante uma solenidade no Recreio Guarani (fotos abaixo). Já em maio de 1974, Glória passou a faixa para a mãe seguinte: dona Ercília Dick Stallivieri. O ato foi realizado na redação do Jornal de Caxias, na Rua General Sampaio.

Conforme destacado na edição de 27 de abril de 1974, “foi uma promoção do Clube de Mães Imaculada Conceição, que funciona junto à obra assistencial Lefap (atual Lefan) e que obedece à direção de Irene Tonolli, assessorada pelas suas companheiras de diretoria”.

Maria da Glória Cervelin (à esquerda) e as outras mães durante a solenidade de 1973, no Recreio Guarani. Você identifica alguma delas? Informações para o e-mail rodrigolopes33@gmail.com Acervo de família / divulgação

Maria da Glória Paniz Cervelin em 1973, quando foi eleita Mãe do Ano do Clube de Mães Imaculada Conceição Acervo de família / divulgação

Reportagem do Jornal de Caxias de 1974, com Glória passando a faixa para Ercília Dick Stallivieri Jornal de Caxias / divulgação

A FAMÍLIA

Maria da Glória Paniz casou com Ricieri Cervelin em 23 de setembro de 1948. Da união nasceram os filhos Everton Roberto Cervelin, Ana Maria Cervelin Gregoletto e Humberto Edson Cervelin, pai da arquiteta Taís Cervelin, que ajudou a resgatar parte da história da avó.

Moradora do extinto casarão modernista da Rua Miguel Muratore, 66, dona Glória residiu ali até o final dos anos 1990. Conforme Taís, parte da casa desabou após uma escavação mal feita no terreno vizinho, onde começaria a ser erguido um prédio. Condenada pela Defesa Civil, a casa foi demolida na sequência, dando lugar ao atual Residencial Cervelin.

Nas imagens abaixo, dois registros de Glória e da filha Ana Maria defronte ao casarão por volta de 1970. Maria da Glória Paniz Cervelin, a dona Glorinha, faleceu em 2015, aos 89 anos.

Anos 1970: Glória e a filha Ana Maria defronte ao extinto casarão da família Cervelin, na Rua Miguel Muratore, 66 Acervo de família / divulgação