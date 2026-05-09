Memória

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A mãe do ano do bairro Rio Branco em 1973

Integrante do Clube de Mães Imaculada Conceição, dona Maria da Glória Paniz Cervelin recebeu a faixa no Clube Guarani

Rodrigo Lopes

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