A inauguração do primeiro Supermercado Calcagnotto, em 1965

Rua Sinimbu, 2.161: a fachada do moderno Calcagnotto, o primeiro supermercado de Caxias Ary Pastori / divulgação

Em 15 de maio de 1965, Caxias e região testemunharam a chegada do primeiro supermercado da cidade: o Calcagnotto, localizado na Rua Sinimbu, 2.161, entre as ruas Marechal Floriano e Garibaldi.

Foi um acontecimento, vide o investimento das Organizações Calcagnotto, o amplo espaço físico e as inovações na hora de adquirir produtos - acostumado às entregas do leiteiro em casa ou armazéns, o consumidor passou a retirar a bebida "direto da torneirinha” de um grande tambor, com sua própria garrafa.

- Formavam fila para pegar o leite - recorda Antônio Frederico Calcagnotto, o seu Antoninho, que em fevereiro último celebrou 90 anos. Com 29 anos em 1965, ele foi incumbido pelo pai, o visionário comerciante Cândido Calcagnotto, a bolar um moderno mercado, diferente de tudo o que havia em Caxias.

Para tanto, emendou uma série de viagens a Porto Alegre para conferir as instalações do Supermercado Real. Autorizado pelo diretor da rede, visitou as unidades e conferiu tudo o que precisava para dar forma, aqui, ao novíssimo “súper”.

- Ia e voltava com um carpinteiro para tirar as medidas das gôndolas e expositores. Foram seis meses de preparação. Pouco antes da inauguração, ainda estava varrendo a loja - lembra seu Antoninho, reverenciando também o pioneirismo do pai, Cândido, fundador do primeiro armazém da família, surgido em 1931 na esquina das ruas Sinimbu e Visconde de Pelotas.

A solenidade de inauguração do primeiro Calcagnotto, em 15 de maio de 1965 Ary Pastori / divulgação

Prefeito Hermes Weber corta a fita inaugural do supermercado, acompanhado do bispo Dom Benedito Zorzi, do padre Ernesto Brandalise e do locutor Vivaldo Vargas de Almeida Ary Pastori / divulgação

Inauguração foi acompanhada por Ruy Calcagnotto (E), Antonio Calcagnotto (seu Antoninho), Cândido Calcagnotto, Ernani Pretzel, Aloisio Maia Barbosa, Hermes Weber, Severino Calcagnotto e Dom Benedito Zorzi Ary Pastori / divulgação

BÊNÇÃO DO BISPO

Naquela tarde de sábado, o mercado lotou de convidados. Além de Antoninho, Ruy, Guerino, Severino e Cândido Calcagnotto, participaram o prefeito Hermes Webber, o bispo Dom Benedito Zorzi, que benzeu as instalações; a colunista social do Pioneiro, Margot Sauer; o então gerente do Banrisul, Victorio Trez; fornecedores, comerciantes e industrialistas de Caxias e cidades vizinhas.

Nas imagens desta página, alguns momentos da solenidade e das seções do mercado matriz, com destaque para a entrega de uma corbélia de flores a seu Antoninho por Margot Sauer (foto abaixo). Uma homenagem ao início de um empreendimento que, a partir de 1965, avançaria com filiais por vários pontos da cidade - eternizando o nome Calcagnotto como sinônimo de supermercado.

Momento em que seu Antonio Calcagnotto recebe uma corbélia de flores da colunista social Margot Sauer. À esquerda, Denny Ferrapontoff, representante da empresa Refinações de Milho Brasil Ary Pastori / divulgação

Antonio Calcagnotto e o prefeito Hermes Weber conferem as dependências do novo mercado Ary Pastori / divulgação

Seu Antoninho e o quadro de 1976, com a imagem do pai, Cândido Calcagnotto, e das filiais do mercado espalhadas pela cidade Rodrigo Lopes / divulgação

"PRONTOS PARA LEVAR"

Acostumado a secos & molhados e pequenos armazéns que misturavam de “tudo um pouco”, o consumidor do Calcagnotto deparou com amplas gôndolas e seções minuciosamente planejadas, assim definidas pelo Pioneiro da época:

“Beleza, estética e bom gosto fazem o cenário de um mostruário admirável dos mais variados e selecionados produtos alimentícios”.

Entre eles destacaram-se a maionese de batata e o frango assado “prontos para levar”, algo pouco comum na época - a praticidade das rotisserias ainda engatinhava em 1965.

Outra novidade do mercado, segundo seu Antoninho, foi o “toma lá, dá cá”, leia-se o pagamento à vista, num tempo em que a venda a caderno era bastante forte no setor. Apesar de muitos serem contra, o pai, Cândido, não abriu mão desse formato.

A estratégia foi mantida - e não poderia ter dado mais certo. A clientela do Calcagnotto passou a encontrar produtos com preços mais em conta e ofertas diárias, tipo “leve três pague dois”, evidenciando o discurso da gerência na inauguração:

“Vender barato atrai movimento. Movimento atrai mais compras”.

Rua Sinimbu, 2.161: a fachada do moderno Calcagnotto, o primeiro supermercado de Caxias Ary Pastori / divulgação

A frota de veículos do supermercado, na Rua Sinimbu. À esquerda, os casarões das famílias De Carli e Paglioli Ary Pastori / divulgação

A seção de hortifrutis do súper Ary Pastori / divulgação

Jornal Pioneiro de 1965 destacou o "mostruário admirável dos mais variados e selecionados produtos alimentícios" Ary Pastori / divulgação

NA IMPRENSA

A inauguração do Calcagnotto ganhou amplo destaque na imprensa. Desde o convite estampado na capa do Pioneiro de 15 de maio de 1965 até uma reportagem de duas páginas no dia 22, destacando o “modelar estabelecimento comercial” (fotos abaixo).

Convite para a abertura do Supermercado Calcagnotto, publicado no Pioneiro de 15 de maio de 1965 Jornal Pioneiro / Reprodução

Matéria sobre a abertura do Supermercado Calcagnotto, publicada no Pioneiro de 22 de maio de 1965 Jornal Pioneiro / Reprodução