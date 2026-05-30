Memória

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Notícia

A inauguração do primeiro Supermercado Calcagnotto, em 1965

Gerenciado por seu Antoninho Calcagnotto, o pioneiro estabelecimento da rede localizava-se na Rua Sinimbu, entre a Marechal Floriano e a Garibaldi

Rodrigo Lopes

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