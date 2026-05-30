A firma Irmãos Calcagnotto e o início do crediário em Caxias

Caxias, início dos anos 1950: os irmãos Cândido e Severino Calcagnotto em frente à casa comercial que marcou a esquina das ruas Sinimbu e Visconde de Pelotas: a firma Irmãos Calcagnotto & Cia Ltda. Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,Divulgação

Talvez poucos atentem a esse detalhe, mas foi na esquina das ruas Sinimbu e Visconde de Pelotas que teve início o sistema de compras a crédito em Caxias do Sul, o famoso crediário. Ali instalou-se, em meados de 1946, a firma Irmãos Calcagnotto & Cia. Ltda, sob a administração dos irmãos Candido e Severino Calcagnotto (ambos na foto acima).

Conforme destacado no álbum "Caxias do Sul - A Metrópole do Vinho", lançado pelo jornalista Duminiense Paranhos Antunes em 1957, o ramo de comércio da família Calcagnotto começou ainda em 1931, a partir de um secos & molhados fundado pelo patriarca Antonio Calcagnotto.

Já na segunda metade da década de 1940, o negócio prosperou, transformando-se nas Organizações Calcagnotto – empreendimento que abrangia desde lojas de eletrodomésticos até uma importadora especializada em equipamentos para escritórios (leia no quadro abaixo).

BALANÇAS FILIZOLA

O texto de 1957 também destacava o local como um empório onde era possível encontrar de tudo e para todos, principalmente em artigos elétricos, para o escritório e para o lar:

“Da linha de artigos da firma Irmãos Calcagnotto & Cia Ltda pode-se destacar máquinas de somar, de escrever, de costura e de lavar, artigos domésticos, material elétrico, lustres, refrigeradores de todas as marcas, rádios da afamada marca Philips, arquivos de aço, cataventos, balanças Filizola, bicicletas, motores G. E., cofres, fichários, etc, cujos artigos a firma mantém em grande escala e exposição permanente em sua loja”.

Anúncio das Organizações Calcagnotto publicado no Pioneiro de 20 de fevereiro de 1965, pouco antes da abertura do primeiro supermercado Calcagnotto, inaugurado em 15 de maio de 1965 Jornal Pioneiro / reprodução

O PRIMEIRO SUPERMERCADO