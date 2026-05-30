A firma Irmãos Calcagnotto e o início do crediário em Caxias

Talvez poucos atentem a esse detalhe, mas foi na esquina das ruas Sinimbu e Visconde de Pelotas que teve início o sistema de compras a crédito em Caxias do Sul, o famoso crediário. Ali instalou-se, em meados de 1946, a firma Irmãos Calcagnotto & Cia. Ltda, sob a administração dos irmãos Candido e Severino Calcagnotto (ambos na foto acima).
Conforme destacado no álbum "Caxias do Sul - A Metrópole do Vinho", lançado pelo jornalista Duminiense Paranhos Antunes em 1957, o ramo de comércio da família Calcagnotto começou ainda em 1931, a partir de um secos & molhados fundado pelo patriarca Antonio Calcagnotto.
Já na segunda metade da década de 1940, o negócio prosperou, transformando-se nas Organizações Calcagnotto – empreendimento que abrangia desde lojas de eletrodomésticos até uma importadora especializada em equipamentos para escritórios (leia no quadro abaixo).
BALANÇAS FILIZOLA
O texto de 1957 também destacava o local como um empório onde era possível encontrar de tudo e para todos, principalmente em artigos elétricos, para o escritório e para o lar:
“Da linha de artigos da firma Irmãos Calcagnotto & Cia Ltda pode-se destacar máquinas de somar, de escrever, de costura e de lavar, artigos domésticos, material elétrico, lustres, refrigeradores de todas as marcas, rádios da afamada marca Philips, arquivos de aço, cataventos, balanças Filizola, bicicletas, motores G. E., cofres, fichários, etc, cujos artigos a firma mantém em grande escala e exposição permanente em sua loja”.
O PRIMEIRO SUPERMERCADO
Em 1965 - ano do surgimento do primeiro moderno supermercado da rede -, as Organizações Calcagnotto abarcavam, além da pioneira loja da Rua Sinimbu esquina com a Visconde de Pelotas; a Auto Palácio, a Comercial de Máquinas Caxias Ltda, a Viaturas Força Diesel Ltda, a Importadora Calcagnotto, a Eletrônica Calcagnotto, a Aliança Gaúcha Companhia de Seguros Gerais e a lendária Livraria Calcagnotto, na Avenida Júlio, em frente a então Praça Rui Barbosa.