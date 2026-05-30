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A firma Irmãos Calcagnotto e o início do crediário em Caxias

Sistema  foi implantado pelos comerciantes Cândido e Severino Calcagnotto na loja da Rua Sinimbu esquina com a Visconde de Pelotas

Rodrigo Lopes

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